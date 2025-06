Les mesures officielles des Français candidats à la Draft NBA 2025

Alors que le NBA Combine de Chicago avait lieu il y a un mois pour les prospects américains et universitaires, celui des joueurs évoluant à l’international s’est déporté à Trévise en Italie. Depuis un mois, les prospects internationaux s’y succèdent dès que leur saison avec leur club se termine. Quatre français sont passés au crible des tests physiques, médicaux, techniques et psychologiques, obligatoires dans le processus de pré-draft.

Ceux-ci permettent aux franchises d’en savoir plus avant de choisir leurs futurs joueurs. Maxime Raynaud, le cinquième larron, avait déjà pris part à celui de Chicago en mai étant donné qu’il jouait en NCAA. Quant aux deux autres tricolores inscrits à la Draft, Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans) et Zaion Nebot (1,87 m, 21 ans), ils n’ont pas été invités par la NBA.

Mesures officielles

Les mesures officielles d’Essengue, Traoré, Penda, Beringer et Raynaud ont finalement été rendues officielles par la NBA. À noter que les tailles sont mesurées sans chaussures, et qu’on peut donc ajouter entre 2 et 3 centimètres pour la taille réelle sur le parquet.

(entre parenthèses, le classement des joueurs parmi les 76 prospects mesurés au Combine)

Maxime Raynaud (22 ans) : 2,14 m taille (5e), 2,17 m envergure (14e), 108 kg poids (14e)

(22 ans) : 2,14 m taille (5e), 2,17 m envergure (14e), 108 kg poids (14e) Joan Beringer (18 ans) : 2,11 m taille (12e), 2,25 m envergure (7e), 107 kg poids (16e)

(18 ans) : 2,11 m taille (12e), 2,25 m envergure (7e), 107 kg poids (16e) Noa Essengue (18 ans) : 2,08 m taille (13e), 2,15 m envergure (18e), 93 kg poids (44e)

(18 ans) : 2,08 m taille (13e), 2,15 m envergure (18e), 93 kg poids (44e) Noah Penda (20 ans) : 2,01 m taille (30e), 2,12 m envergure (28e), 110 kg poids (12e)

(20 ans) : 2,01 m taille (30e), 2,12 m envergure (28e), 110 kg poids (12e) Nolan Traoré (19 ans) : 1,91 m taille (65e), 2,08 m envergure (53e), 79 kg poids (73e)

Tous ont globalement de bons résultats qui leur permettront d’être polyvalents, surtout comparés au reste des prospects. Même Nolan Traoré est finalement dans la fourchette haute chez les meneurs de cette cluvée. Mais les mesures ci-dessus ne sont que les plus importantes. Beaucoup d’autres aspects ont été mesurés, tels que la détente, la taille des mains ou encore la rapidité en sprint. Tous les chiffres ne sont d’ailleurs pas disponibles.

De l’incertitude dans la deuxième moitié du premier tour

Le physique ne fait pas tout et les jeunes tricolores seront surtout testés dans les prochains jours lors de workouts privés avec les franchises. Mis à part Essengue qui est encore en lice dans les playoffs allemands, tous sont déjà partis aux États-Unis pour effectuer ce rituel décisif pour la suite de leur carrière.

Dans la dernière “Aggregate Mock Draft” de Hoops Hype, qui établit une moyenne entre les différentes mock drafts publiées par les grands médias, voici les prédictions pour les cinq français : 14e pour Noa Essengue, 19e pour Joan Beringer, 22e pour Nolan Traoré, 23e pour Maxime Raynaud 28e pour Noah Penda. Ce qui ferait donc cinq sélections au premier tour, ce qui n’est jamais arrivé dans l’histoire de la Draft pour les Français.

Il y a beaucoup d’incertitude dans cette classe de Draft en dehors du Top 10, et beaucoup de prospects pensent avoir une carte à jouer. Réponse à suivre le 25 juin à Brooklyn pour le premier tour, et le lendemain pour le second tour.