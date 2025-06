Noa Essengue en finale de Bundesliga avec Ulm : le prospect pourrait louper la Draft NBA

On les avait quitté ébahis après un game-winner encaissé au match 4, on les retrouve désormais à jouer les Finales de Bundesliga (BBL). Après une série piègeuse, égalisée à 2-2, le Ratiopharm Ulm a disposé de Würzburg lors de l’ultime manche (91-84) et va désormais tenter de récupérer son titre, acquis en 2024. Lors de cette victoire, Noa Essengue a été très bon, à une dizaine de jours d’une Draft NBA (26 juin) à laquelle il pourrait ne pas être présent.

🗣 𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇𝙎 𝘽𝘼𝘽𝙔𝙔𝙔𝙔 🔥🔥🔥 𝘎𝘢𝘮𝘦 𝟧 𝘥𝘦𝘭𝘪𝘷𝘦𝘳𝘦𝘥 – jetzt wartet Bayern im großen Finale! 🔥🏀 𝗠𝗶𝘁 𝗛𝗲𝗿𝘇 𝘂𝗻𝗱 𝗧𝗲𝗮𝗺𝗴𝗲𝗶𝘀𝘁 𝗱𝗲𝗻 𝗹𝗲𝘁𝘇𝘁𝗲𝗻 𝗦𝗰𝗵𝗿𝗶𝘁𝘁🧡🖤#uuulmer #weareone #playoffs2025 pic.twitter.com/PsLvtkRlSn — ratiopharm ulm (@ratiopharmulm) June 12, 2025

Dans une ambiance de feu, Ulm a très débute très bien son match et a mené rapidement au score (9-2, 5′). Les locaux ne quitteront plus cet avantage jusqu’à la mi-temps (50-43, 20′). On observe même un pic à 11 points d’écart dans le sillage d’un très bon Karim Jallow (18 points et 9 rebonds), nommé joueur du match. L’autre gros prospect du Ratiopharm, Ben Saraf, se reprend également après son match 4 loupé et termine avec 16 points, 6 rebonds et 4 passes.

La deuxième mi-temps n’est qu’une opération de contrôle pour Ulm qui aura seulement été mené au début du match (0-2, 1′). Les coéquipiers de Noa Essengue (9 points et 6 rebonds à 4/5 au tir) ont maîtrisé toute la rencontre sans être inquiétés par le trio Jhivvan Jackson – Nelson Phillips – Hannes Steinbach (16 points chacun). Au coup de sifflet final, le score est de 91 à 84 en faveur de Ulm, qui met fin à la belle campagne de playoffs de Würzburg est en vacances après une belle aventure (deux séries disputées au Match 5 du haut de son statut de tête de série n°6).

Un éventuel match 5 pendant la Draft NBA

Attendu en fin de top 10 à la prochaine Draft NBA, Noa Essengue pourrait cependant être absent au moment où son nom sera appelé par le commissionner Adam Silver. En effet, le calendrier des Finales de Bundesliga pourrait se chevaucher avec la grande soirée de repêchage aux États-Unis, en cas de match 5 décisif face au Bayern Munich. Ce type de problématiques était déjà arrivé à Frank Ntilikina en 2017 lors des finales de Pro A, qui avait effectué un aller-retour en jet pour être présent et assister en personne à sa sélection en 8e position de la Draft par les New York Knicks.