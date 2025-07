Migna Touré signe un nouveau contrat de sept jours avec Connecticut (WNBA)

Après trois premières apparitions anonymes en WNBA, où elle a simplement noirci la colonne statistiques d’une interception contre Seattle lundi, Migna Touré (1,83 m, 30 ans) va tout de même poursuivre son rêve américain.

Certes utilisée avec parcimonie par son ex-entraîneur niçois Rachid Meziane (5 minutes et 22 secondes de moyenne), l’arrière française a paraphé un deuxième contrat de sept jours avec le Connecticut Sun.

Migna Toure has signed a second 7-day contract with the Sun.

