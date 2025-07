Carla Leite brille avec Golden State, qui s’offre Atlanta dans les dernières secondes !

Après la correction subie face au Connecticut Sun, dans un match mémorable impliquant 7 Français, les Golden State Valkyries ont immédiatement relevé la tête en surprenant l’Atlanta Dream chez lui, sur le gong (77-75). À scénario exceptionnel, performance exceptionnelle : l’ailière italienne Cecilia Zandalasini a porté les Valkyries avec 18 points et 8 rebonds en 30 minutes en sortie de banc, mais c’est surtout elle qui dessiné l’issue du match avec un tir à zéro degré, à trois secondes du buzzer.

Ses coéquipières transalpines ont quant à elles vécu un match hétérogène, mais la plus jeune des trois Carla Leite a comme de plus en plus souvent été brillante.

Victoire des @valkyries cette nuit ! 🇫🇷 Carla Leite : 12 PTS, 4 REB, 2 AST

🇫🇷 Janelle Salaun : 6 PTS, 1 REB, 1 AST

🇫🇷 Iliana Rupert : 4 REB, 2 AST pic.twitter.com/QLxbK0jSbp — NBA France (@NBAFRANCE) July 30, 2025

De nouveau en sortie de banc, la meneuse a été impactante tout de suite avec 12 points à 4/6 aux tirs dont 2/2 à 3-points. De plus en plus à l’aise avec son tir, Leite semble prendre confiance, et pourrait devenir une menace régulière en continuant à fructifier son travail. Elle y ajoute 4 rebonds.

The arc on this Carla shot 😳 pic.twitter.com/Cicg4eeLZW — Golden State Valkyries (@valkyries) July 30, 2025

Les deux autres Françaises ont été plus discrètes que la benjamine. Iliana Dossou-Yovo Rupert a peiné pour rentrer dans son match offensivement, alors qu’elle était titularisée en seconde mi-temps suite à la blessure de Monique Billings. Ne concrétisant aucun de ses quatre tirs. Elle a tout de même pesé dans la raquette en 17 minutes, avec 4 rebonds dont 3 offensifs, qui ont leur importance dans une rencontre aussi serrée.

Enfin, Janelle Salaün était de nouveau titulaire, pour 6 points à 3/8 aux tirs mais 0/4 à 3-points, 1 rebond et 1 passe. L’ailière tricolore a parfaitement joué son rôle derrière Zandalasini, qui a ainsi pu trouver un terrain d’expression pour son coup de chaud.

Les Valkyries continuent de surprendre pour leur première saison WNBA, et s’offrent donc le scalp des deuxièmes de la conférence Est, qui ont sûrement eu un peu de relâchement après leur victoire à Minnesota.