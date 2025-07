Record : six joueuses françaises (et un coach) sur le même match WNBA !

Voilà un record historique pour le basket français outre-Atlantique ! La nuit dernière, six joueuses françaises ont pris part au même match WNBA entre Connecticut et Golden State. Et même sept si l’on compte le coach du Sun, Rachid Meziane, qui a d’ailleurs remporté sa victoire la plus probante de la saison en écrasant les Valkyries (95-64).

Un succès marqué de la patte de l’un des retours les plus réussis de la saison 2025 : trois ans après sa dernière apparition en WNBA, Bria Hartley s’éclate avec Connecticut. La meneuse binationale a cumulé 15 points à 4/8, 3 passes décisives et 1 interception en 21 minutes.

À ses côtés, Leila Lacan a elle aussi poursuivi ses débuts réjouissantes aux États-Unis. Impressionnante défensivement depuis qu’elle a débarqué au Sun, la Ruthénoise a volé 6 ballons en 21 minutes !

Elle y a ajouté 8 points à 4/7, 2 rebonds, 2 passes décisives et 0 interception.

Enfin, pour Connecticut, Migna Touré, qui dispose d’un contrat d’une semaine, a disputé son deuxième match WNBA. Mais face à l’équipe avec qui elle avait passé la présaison, l’ancienne montpelliéraine n’a toujours pas réussi à ouvrir son compteur. En seulement 5 minutes, elle a manqué son seul tir de la soirée.

Dans le camp d’en face, la première rayonnante du trio tricolore a laissé place à une forme de désolation dimanche dans l’antre du Sun. Mais individuellement, les Françaises n’ont pas grand chose à se reprocher, à l’image d’Iliana Dossou-Yovo Rupert. Pour sa deuxième apparition avec Golden State, la future intérieure du Fenerbahçe a terminé meilleure marqueuse des Valkyries, avec 13 points à 5/7, 4 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 1 contre en 22 minutes. Seul bémol : ses 4 balles perdues.

Seule française du cinq majeur, Janelle Salaün a elle assuré 9 points à 4/9, 3 rebonds et 1 contre en 25 minutes tandis que Carla Leite a finalement été la plus discrète, avec 5 points à 1/4, 1 rebond, 1 passe décisive et 1 interception en 20 minutes.