L’ASVEL Féminin poursuit son recrutement avec la meilleure meneuse du championnat grec !

Moins d’une semaine après avoir obtenu son maintien en Boulangère Wonderligue devant la Commission d’appel de la FFBB, l’ASVEL Féminin peut enfin poursuivre sereinement son recrutement avec la meneuse américaine Honesty Scott-Grayson (1,77 m, 25 ans), dont l’arrivée a été annoncée dans un communiqué.

Formée dans la prestigieuse fac d’Auburn, elle tourne à 17,3 points, 4,2 rebonds et plus de 2 passes décisives de moyenne sur sa dernière année universitaire, ce qui lui vaut d’être nommée dans la First-Team All-SEC. Non draftée à l’issue de son cursus, elle est mise à l’essai par les Washington Mystics lors de la présaison de WNBA, avant de lancer sa carrière professionnelle en Europe, en Grèce.

« Un vrai talent qui ne demande qu’à s’adapter à la difficulté et la rudesse du championnat français »

Avec l’AO Amyntas, sixième du championnat grec, Honesty Scott-Grayson parvient de nouveau à tirer son épingle du jeu et est nommée meilleure meneuse du championnat, pour sa saison rookie. Elle parvient même à répliquer voire améliorer ses stats universitaires dans le monde professionnel, et termine la saison 2024-2025 avec 17,1 points, 4,4 rebonds, 5,1 passes et 1,7 interception de moyenne en 34 minutes. Un axe d’amélioration reste évident : son adresse à 3-points (30,9% l’an dernier).

Son nouvel entraîneur Yoann Cabioc’h, qui connaît déjà parfaitement son profil, sait ce que l’Américaine pourra injecter au sein de son groupe. « Honesty est une combo-guard agressive, scoreuse et capable de créer du jeu pour les autres également. Je la suis depuis plusieurs saisons, elle a un vrai talent qui ne demande qu’à s’adapter à la difficulté et la rudesse du championnat français. Honesty a été élue dans le meilleur 5 du championnat grec dans lequel elle évoluait la saison dernière. Elle a développé son jeu sur les playgrounds new-yorkais puis à l’Université d’Auburn, qui sont des gages de solidité mentale, qu’elle devra nous apporter afin de connaître le succès ».

Après avoir fait signé un premier contrat professionnel à Lana Bentoumi et Aïnhoa Risacher, l’ASVEL Féminin continue de s’activer sur le marché pour modeler son effectif de l’an prochain, dans lequel Honesty Scott-Grayson aura une place de choix à la mène pour accompagner la talentueuse Téa Cléante et de la recrue Emma Peytour. Scott-Grayson est la cinquième signature villeurbannaise après les intérieures Diana Balayera et Jess-Mine Zodia ; l’ailière Awa Trasi ; et la meneuse Emma Peytour.

L’intersaison est nécessairement active pour le club rhodanien, qui a enregistré de nombreux départs : Juste Jocyte, Laura Quevedo, Kekelly Elenga, Francesca Pasa, Soana Lucet, Justine Mouyokolo et Dominique Malonga ont quitté l’ASVEL.