Bandja Sy quitte aussi Paris !

La fin du mois de juillet approche et le Paris Basketball continue à annoncer des départs. Alors qu’il ne restait plus que deux incertitudes sur les joueurs en fin de contrat entre Bandja Sy et Daulton Hommes, le club de la capitale a levé le voile sur le premier cité.

Après deux saisons à Paris, Bandja Sy ne sera pas renouvelé. La fin d’une belle aventure pour un joueur qui avait déjà connu des destinations prestigieuses (ASVEL, Partizan Belgrade, AEK Athènes), remporté des trophées (deux Coupe de Serbie), vécu l’épopée Wembanyama aux Mets mais encore jamais voyagé à de telles hauteurs.

Merci Bandja 🖤❤️💙 Arrivé en tant que vice-champion il y a 2 ans, Bandja quitte Paris en tant que Champion de France, Champion d’Europe, vainqueur de la Leaders Cup et de la Coupe de France. Mentalité kaïra. Légende parisienne ♾️ pic.twitter.com/4FyyNaI5bA — Paris Basketball (@ParisBasketball) July 28, 2025

Meilleur pourcentage de toute l’EuroCup à 2-points l’an dernier (85,7%), le cadet de la fratrie Sy a pu découvrir l’EuroLeague avec le Paris Basketball (3,1 points et 2,1 rebonds en 14 minutes de moyenne). Rare recrue hors Bonn de l’été 2023, l’ancien palois a pleinement su faire son trou dans l’effectif pendant deux saisons, soutier parfait dans la raquette pour signer un quadruplé (Leaders Cup 2024, EuroCup 2024, Coupe de France 2025, Betclic ÉLITE 2025).

Vers l’étranger ?

Le dernier trophée revêt sûrement une dimension particulière pour Bandja Sy. Après deux défaites successives en finale des playoffs contre l’AS Monaco, avec Boulogne-Levallois en 2023 puis Paris en 2024, l’enfant de Cergy-Pontoise a enfin réussi à terrasser la Roca Team pour s’adjuger son premier titre national.

Formé aux États-Unis, puis successivement passé par l’AEK Athènes, le Partizan Belgrade et Andorre entre 2017 et 2021, Bandja Sy devrait reprendre son bâton de pèlerin. Il est actuellement en contact avec un club étranger afin d’y poursuivre sa carrière.

