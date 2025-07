Une nouvelle internationale française en Turquie

Ana Maria Filip poursuit sa carrière à l’étranger. L’intérieure française (1,95 m, 36 ans), vue cette saison à Bourges en La Boulangère Wonderligue, s’est engagée avec le club turc de Kayseri, 8e du championnat la saison dernière. C’est un retour hors de l’Hexagone pour celle qui avait joué en Pologne en 2019-2020.

Retour à l’étranger pour Ana Maria Filip

Après une saison 2024-2025 à Bourges (4,8 points et 4,3 rebonds en 23 matchs de championnat de France), Ana Maria Filip s’apprête à vivre une nouvelle expérience en Turquie. Le Melikgazi Kayseri Basketbol SK, 8e du dernier championnat, a officialisé son recrutement pour 2025-2026, dont l’ancienne internationale française fait partie. Elle retrouvera en Turquie une colonie tricolore avec Marine Johannès (Galatasaray), Gabby Williams, Dominique Malonga et Iliana Rupert (Fenerbahçe), ou encore Lisa Berkani (Besiktas).

Ce départ à l’étranger est un choix longuement réfléchi. À la fin de la saison avec Bourges, elle confiait au Berry Républicain : « C’est une très bonne question (sourire). Je ne sais pas trop, je suis en train de longuement mûrir ma réflexion. J’ai encore envie de jouer, maintenant, à voir dans quel projet… J’ai une situation familiale, et je n’accepterai pas n’importe quel projet, à n’importe quel prix. Il faudra voir le plan familial, financier, santé mentale, santé physique… Si j’ai une bonne opportunité, O.-K. Si je n’ai pas quelque chose qui me convient, j’arrêterai. »

Une joueuse d’expérience à Kayseri

Passée par le centre de formation de Bourges, Ana Maria Filip, née Căta-Chițiga, a connu une carrière riche en clubs comme en sélection. Elle a porté le maillot des Bleues en 5×5 (notamment lors de la Coupe du Monde 2014 et de l’Euro 2015) mais aussi en 3×3, discipline dans laquelle elle a été sacrée championne d’Europe en 2019 et élue MVP du tournoi.

Au fil des années, l’intérieure a évolué à Villeneuve-d’Ascq, Tarbes, Montpellier, Charleville-Mézières ou encore Polkowice (Pologne). Son dernier passage à l’étranger remonte à la saison 2019-2020. Recrutée à nouveau par Bourges après une pause maternité, elle y a joué deux saisons avant de choisir le championnat turc pour 2025-2026. Ana Maria Filip apporte une expérience précieuse à Kayseri.