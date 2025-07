Bilan de notre phase de test : pourquoi BeBasket change sa manière de partager ses articles sur Facebook ?

Vous l’avez sans doute remarqué : sur BeBasket, certains titres ont changé, et nos publications sur Facebook prennent désormais une forme différente. Pourtant, nos articles sont toujours les mêmes, et notre exigence éditoriale n’a pas bougé d’un pouce. Mais pour continuer à exister dans un écosystème numérique toujours plus contraint, nous avons dû nous adapter. Voici pourquoi.

Une forte audience… mais une moindre visibilité

En franchissant récemment les 100 000 abonnés sur notre page Facebook, BeBasket a atteint un cap symbolique. Pourtant, cette croissance ne s’est pas traduite par une hausse de notre visibilité sur le réseau social. Bien au contraire.

En cause ? L’algorithme de Facebook, qui privilégie les publications gardant les utilisateurs sur la plateforme. Autrement dit : moins vous partagez de liens externes, mieux vous êtes référencés. Résultat, nos publications contenant simplement un lien vers un article sont de moins en moins vues.

Réagir pour exister

Dans ce contexte, et face à une baisse continue de nos revenus publicitaires (comme c’est le cas pour de nombreux autres médias), nous avons pris une décision : adapter notre manière de partager nos contenus sur Facebook.

Concrètement, cela se traduit par :

des publications avec des photos et légendes plus engageantes, sans lien direct ;

des titres modifiés pour que toute l’information ne soit pas immédiatement donnée, incitant les lecteurs à cliquer – ce que les algorithmes de Google apprécient aussi.

Mais que ce soit clair : notre ligne éditoriale, notre rigueur journalistique et notre choix d’articles n’ont pas changé. L’objectif reste le même : vous donner envie de lire nos articles et suivre le basket français sous toutes ses formes.

Une visibilité retrouvée, mais l’équilibre reste fragile

Depuis la mise en place de cette nouvelle stratégie, notre visibilité sur Facebook a doublé. Une preuve que ces adaptations, bien que contraintes, sont efficaces.

Mais cela ne suffit pas. Car l’enjeu est plus large. L’année 2025 s’annonce très difficile financièrement pour notre média. Et si nous voulons continuer à vous proposer gratuitement un suivi quotidien, complet et exigeant du basket français, nous avons besoin de votre aide.

Un appel à votre soutien

Dans ce monde numérique dominé par les règles des GAFAM, nous faisons le choix de la transparence. Cette phase de test continue et nous continuerons à l’adapter, toujours avec un seul objectif : faire vivre BeBasket.

Alors si vous aimez notre travail, si vous consultez régulièrement nos articles, soutenez-nous en vous abonnant. C’est aujourd’hui le meilleur moyen de garantir notre avenir et de bénéficier d’une version sans publicité.

Merci pour votre fidélité !