Les Bleuets déroulent face à l’Autriche (95-56) et terminent invaincus de leur poule !

Pour leur dernier match de la poule B, les Bleuets avaient affaire à la plus faible adversité du groupe, l’Autriche, qui s’est inclinée face à la Turquie et la Suède alors que les Français ont dominé ces deux nations. Le match était un vrai test pour les joueurs d’Elise Prodhomme, qui devaient faire pour la première fois sans Adam Atamna, blessé à la tête lors du match précédent et forfait pour la suite de l’Euro. Le test à petite échelle a viré à la correctionnelle : les jeunes Français s’imposent largement 95-56 avant le premier match éliminatoire mercredi face à la Bulgarie.

Yimga-Moukouri et Grasshoff intenables

Privés de la capacité d’Adam Atamna à peser sur les débuts de rencontres, les Bleuets sont menés au score pendant les cinq premières minutes, avant que Isaac Guedegbe ne dégaine à 3-points puis intercepte un premier ballon dans la foulée. Maxence Lemoine, le remplaçant d’Atamna dans le cinq, se montre très incisif et provoque 6 lancers francs en un quart-temps : tous convertis. Les Français virent justement en tête de 6 points après 10 minutes : 24-18 face à des Autrichiens accrocheurs.

Le match se lance véritablement dans le deuxième acte, lorsque le duo Hugo Yimga-Moukouri (13 points, 10 rebonds) – Bastien Grasshoff (14 points) accélère et permet aux Bleuets de prendre leur envol avec des pénétrations de la raquette létales pour les Autrichiens. Meissa Faye n’est pas en reste, et inscrit 8 de ses 11 points du match sur la période. L’écart s’alourdit malgré les tentatives de réponse de l’Autriche : 49-32 à la mi-temps.

Plus de 55% d’adresse aux tirs !

La seconde mi-temps n’est plus qu’une formalité. Il n’y a que peu de déchets chez les Français, qui terminent la rencontre à plus de 55,5% d’adresse globale ! Les actions de classe en défense s’enchaînent, entre interceptions et contres sur la planche, pour creuser toujours plus l’écart. Offensivement, Hugo Yimga-Moukouri et Bastien Grasshoff continuent de faire le show, et voilà une troisième victoire en trois matchs pour l’équipe de France !

Les Bleuets s’imposent largement 95-56 face à l’Autriche et s’assurent ainsi la première place du groupe B, donc un tirage vraisemblablement plus accessible pour le prochain tour. Elise Prodhomme peut être satisfaite de la leçon d’engagement de ses joueurs, qui n’ont pas ralenti malgré leur très large avance. Il faut maintenant reposer les corps et les têtes avant d’aborder le sprint final, qui commence par un huitième de finale mercredi face la Bulgarie.