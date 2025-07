Les Bleus dominent le Sénégal pour démarrer la prépa : « Débuter par une victoire est toujours bien »

Alors que les joueurs NBA pourront officiellement intégrer les entraînements collectifs à partir de mercredi pour le début du stage à la Roche-sur-Yon, l’équipe de France a vécu un premier galop d’essai lundi contre le Sénégal.

Un match d’entraînement disputé à huis-clos, à l’INSEP, que les Bleus ont remporté, de manière « relativement large », face à des Lions certes plus avancés dans leur préparation mais privés de certains de leurs meilleurs éléments intérieurs (Tacko Fall, Youssou Ndoye, Ibou Badji).

Frédéric Fauthoux « très satisfait »

Dans son compte-rendu du scrimmage, où elle communique sur « un succès très maîtrisé », la FFBB indique que « le duel a été particulièrement physique », que les Sénégalais ont « terriblement souffert face à l’agressivité défensive tricolore » et que les Bleus ont toujours eu « la capacité à fermer leur cercle », signe que l’intensité réclamée par Frédéric Fauthoux était bien là.

« J’attendais que les joueurs s’engagent comme nous allons devoir nous engager lors de cette préparation et de la compétition », indique le sélectionneur. « Qu’on arrive à retenir les mouvements collectifs qu’on essaye de mettre en place. Évidemment, trois jours c’est trop peu mais il est toujours intéressant de voir ce qui nous manque et de s’appuyer sur quelque chose de concret. Les changements étaient programmés afin de mettre des choses bien spécifiques en place. Je suis très satisfait de ce qui s’est passé ce soir. Cela permet de gagner du temps et débuter par une victoire est toujours bien. »

Gaudoux quitte le groupe

Sans les six NBAers (Bilal Coulibaly, Moussa Diabaté, Ousmane Dieng, Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr, Guerschon Yabusele), les douze autres joueurs pré-sélectionnés pour l’EuroBasket 2025 ont participé à cette première sortie collective. Également en tenue, le sparring-partner Lionel Gaudoux a aussi participé à la fête, se fendant d’un alley-oop, avant d’être libéré.

Ce mardi, les Bleus vivront leur dernière journée à l’INSEP, mais sans basket à la clef. Ils ont rendez-vous avec la presse, pour le traditionnel media day, avant de devoir se soumettre à la création de contenus pour les réseaux sociaux de la FFBB. Ils prendront dans la foulée la direction de la Vendée afin de réellement lancer leur préparation ce mercredi. Un stage de cinq jours qui se conclura lundi prochain par une rencontre amicale contre le Monténégro de Nikola Vucevic. Un vrai match officiel, cette fois-ci…