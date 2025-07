L’Élan béarnais recrute à… Limoges : un nouvel assistant-coach arrive à Pau

Si l’effectif de l’Élan béarnais Pau-Lacq-Orthez n’affiche toujours pas complet pour la saison 2025-2026, le club a annoncé ce lundi 28 juillet l’arrivée d’un nouvel assistant-coach. En effet, dans le cadre du renforcement de son encadrement technique, l’Élan béarnais a officialisé l’arrivée d’Adrien Demiselle (34 ans).

Aux côtés de Jimmy Durand, il secondera Mickaël Hay et sera principalement chargé du développement individuel des joueurs.

𝐵𝑖𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 𝐴𝑑𝑟𝑖𝑒𝑛 ! Adrien Demiselle rejoint le staff de l’Élan Béarnais comme assistant coach. Lire le communiqué du club : https://t.co/bxYd99oo9z Il a compris avant qu’il ne soit trop tard : le basket se vit mieux en Béarn.. 👀@limogescsp pic.twitter.com/nTZ5KozlHx — EBPLO (@EBPLO) July 28, 2025

Formé au Montauban Basket Club, Adrien y a effectué un parcours complet en tant que joueur, entraîneur puis directeur technique. Il a ensuite poursuivi son évolution au sein du centre de formation du Limoges CSP. C’est pourquoi l’Élan Béarnais s’amuse vis-à-vis de son meilleur ennemi historique : « Il a compris, avant qu’il ne soit trop tard, que le basket se vit mieux en Béarn. »

Le nouveau venu au sein du staff béarnais n’a pas caché sa satisfaction dans le communiqué publié par le club : « C’est avec une grande fierté que je rejoins le staff de l’équipe professionnelle de l’Élan. Je tiens à remercier la direction du club pour sa confiance et l’opportunité qui m’est offerte de m’inscrire dans ce projet ambitieux. Je suis pleinement engagé et déterminé à mettre toute mon énergie et mes compétences afin d’accompagner l’équipe vers la réussite, et, de partager cette aventure avec passion aux côtés de tous nos supporters »