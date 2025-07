Un huitième de finale piège pour l’équipe de France U18

L’équipe de France U18 masculine, invaincue en phase de groupes à l’EuroBasket (3 victoires en 3 matches), entame la phase à élimination directe ce mercredi face à la Bulgarie (13h30, à Belgrade). Mais pour ce huitième de finale, les Bleuets devront faire sans Adam Atamna, l’un de leurs cadres, touché depuis le match contre la Turquie.

Une Bulgarie accrocheuse malgré son statut de dernier du groupe A

Ce ne sera pas une formalité pour les joueurs d’Élise Prodhomme. Car si la Bulgarie a terminé dernière de son groupe avec une seule victoire, elle a frappé fort lundi soir en s’offrant l’Allemagne (85-80), tenante du titre, avec 19 points de Daniel Hinkov. Une victoire historique pour les Bulgares qui n’avaient plus gagné de match dans un EuroBasket U18 division A depuis 12 ans.

À l’époque, un certain Aleksandar Vezenkov s’était illustré avec 32 points et 16 rebonds lors du match pour la 15e place contre la Slovénie, en juillet 2013, dernier passage de la Bulgarie dans la division A U18. C’est donc un retour remarqué pour une nation qui n’a plus rien à perdre dans ce tournoi.

Objectif dernier carré pour les Bleuets

Pour la France, l’objectif est clair : atteindre le dernier carré pour valider sa compétition. Un défi qui s’annonce complexe, d’autant plus avec les absences conjuguées de Soren Bracq et Noa Kouakou-Heugue (retenus pour la Coupe du monde U19), et désormais d’Adam Atamna. Si les Bleuets sortent ce mercredi du piège bulgare, ils affronteront en quart de finale le vainqueur du match Slovénie – Grèce.

There is the road to the #U18EuroBasket title

Quarter-Finals seem like a pretty clear deal – except the SLOvGRE battle pic.twitter.com/pQw1aTEF9b — David Hein (@heinnews) July 28, 2025

En demi-finale potentielle, une montagne pourrait se dresser sur leur route : la Lituanie, autre nation historique du basket européen. Mais avant cela, il faudra gérer une équipe de Bulgarie sans pression mais dangereuse, comme elle l’a prouvé contre l’Allemagne de Mathieu Grujicic.