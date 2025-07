Valentin Correia, probable meilleur joueur de l’histoire du WOSB, a mis fin à sa carrière

Valentin Correia (1,93 m, 32 ans) ne reprendra pas le chemin de l’entraînement cet été. À 32 ans, l’ancien espoir de la SIG Strasbourg a décidé de mettre un terme à sa carrière de joueur, après sept saisons marquantes sous les couleurs du WOSB (Wasselonne-Otterswiller-Saverne Basket), où il aura battu tous les records.

Sept années de plaisir et de records au WOSB

Débarqué au WOSB en 2018 alors qu’il poursuivait ses études de kinésithérapie à Baden-Baden, Valentin Correia avait fait le choix de reléguer le haut niveau au second plan pour mieux équilibrer vie professionnelle et passion. Ancien joueur de Nationale 1 à Charleville-Mézières (de 2013 à 2015) et Souffelweyersheim (de 2015 à 2017), il s’était engagé dans le projet WOSB à l’initiative de son ancien coéquipier Jérémy Tschamber.

« Jouer en pro à Souffel et suivre les cours de kiné, c’était trop dur. J’ai fait le choix de privilégier mes études, tout en continuant à me faire plaisir le week-end au WOSB », confiait-il dans Les Dernières Nouvelles d’Alsace.

Il aura marqué l’histoire du club d’Otterswiller à plus d’un titre : 2 957 points en sept saisons, 530 sur l’exercice 2024-2025 en NM3 (20,4 points par match), un record à 39 points contre Jura Salins, et 14 matchs à plus de 30 points.

Des souvenirs inoubliables

Toujours souriant et engagé, Valentin Correia a aussi marqué les esprits par ses souvenirs partagés avec le club et ses coéquipiers. « Mon meilleur souvenir ? Ce match à Cergy chez le leader. On les tape après être arrivés en camionnette, détendus, pendant qu’eux pédalaient sur leurs home-trainers… » Un esprit collectif et convivial qui a nourri son attachement au club.

L’Alsacien se retire donc sur une dernière saison très solide en NM3, avec une moyenne supérieure à 20 points par match. Il laisse derrière lui l’image d’un compétiteur attachant et d’un homme fidèle à ses valeurs.

« Je ne vous oublierai jamais », a-t-il lancé aux supporters depuis les tribunes du WOSB. Un message empreint d’émotion pour clore une belle histoire entre un joueur et un club.