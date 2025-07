Le Français Thomas Smallwood prolonge à Prat et poursuit son aventure en Espagne

Thomas Smallwood (2,13 m, 30 ans), expatrié depuis plusieurs saisons, reste fidèle au CB Prat. Le club catalan, pensionnaire de la Segunda FEB (troisième division), a officialisé la prolongation du contrat du pivot franco-britannique pour la saison 2025-2026.

Une septième saison professionnelle pour Smallwood

Pivot shooteur de 2,13 m, Thomas Smallwood va enchaîner une deuxième saison sous les couleurs du CB Prat, club satellite de la Joventut Badalona. La saison dernière, il tournait à 9,5 points et 4,1 rebonds de moyenne en 15 matchs de championnat. Une production régulière qui a convaincu les dirigeants de lui renouveler leur confiance.

L’ancien international U18, passé par les universités américaines d’UAB (University of Alabama at Birmingham) puis de Chattanooga, entamera sa septième saison professionnelle. Depuis 2019, il a multiplié les expériences à l’étranger : aux Pays-Bas (Leeuwarden), en Roumanie (Laguna Sharks Bucarest), et dans plusieurs clubs français (Le Portel, Tours).

Une carrière européenne bien remplie

Vainqueur de la phase régulière du groupe Est de la LEB Plata en 2023 avec Prat, Smallwood a également connu une pige à l’étage supérieur avec Carthagène (Primera FEB). Il avait cependant quitté le club maritime en janvier pour revenir plus au nord et en Segunda FEB, à Prat donc.

À 30 ans, le natif de Roanne poursuit donc son chemin à l’étranger, dans un environnement qu’il connaît bien. Sa taille, son expérience et sa mobilité continuent d’en faire un intérieur précieux dans l’antichambre du basket professionnel espagnol.