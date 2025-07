Après Nadir Hifi, un autre joueur prolongé par le Paris Basketball ?

Daulton Hommes (2,04 m, 29 ans), l’ailier-fort américain du Paris Basketball, est en discussions avancées pour rester au club la saison prochaine, selon BasketNews. Malgré une saison 2024-2025 écourtée par les blessures, le joueur de 2,04 m a montré des signes encourageants en fin d’exercice, contribuant notamment au sacre parisien en Betclic ÉLITE. Il rejoindrait un poste 4 déjà bien garni puisque Amath Mbaye, Derek Willis et Allan Dokossi ont signé durant cette intersaison, rejoignant ainsi Léopold Cavalière (sous contrat).

According to @urbodo , Paris Basketball is in advanced talks to secure a new deal with Daulton Hommes 👇 More about it: https://t.co/hUwQU9ybzC pic.twitter.com/WUcklyXVZp — BasketNews (@BasketNews_com) July 29, 2025

Un rôle utile dans le sprint final

Freiné par des soucis physiques, Daulton Hommes n’a disputé que 10 matchs de Betclic ELITE (6,3 points et 3,4 rebonds en moyenne) et 6 rencontres en EuroLeague (4,3 points, 2 rebonds). Il a cependant répondu présent au meilleur moment. De retour à temps pour les finales face à Monaco, il a tourné à 6,6 points, 2,8 rebonds et 1 passe décisive en 12 minutes de jeu. Deux prestations ont particulièrement marqué : 10 points et 4 rebonds lors du match 2, puis 9 points et 4 rebonds dans le match 4.

Un profil complet pour la rotation parisienne

Connu pour son tir extérieur fiable et son impact physique, Hommes a aussi brillé en EuroLeague lors de la victoire contre le Bayern Munich avec 12 points. Passé par plusieurs clubs européens, il a déjà disputé deux saisons en EuroLeague, avec des moyennes de 6,6 points, 2,7 rebonds et 1,4 passe en 19 minutes par match.

À 29 ans, l’ancien joueur de l’université de Point Loma espère tourner la page des pépins physiques. Son objectif ? Se stabiliser à Paris et devenir un élément incontournable dans la rotation du nouveau coach Francesco Tabellini, tant en Betclic ELITE qu’en EuroLeague.