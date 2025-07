Quelles sont les trois villes qui accueilleront les Bleus pour les qualifications à la Coupe du Monde 2027 ?

La Fédération Française de Basketball (FFBB) a officialisé ce lundi les villes qui accueilleront les rencontres de l’Équipe de France masculine dans le cadre de la première phase de qualification à la Coupe du Monde 2027. Pour cette campagne qualificative, les Bleus joueront à Rouen, Le Mans et Pau.

Trois villes pour lancer la route vers le Qatar

Rouen, Le Mans et Pau : c’est dans ces trois villes que l’Équipe de France masculine disputera ses matches à domicile pour la première phase de qualification à la Coupe du Monde 2027, qui aura lieu au Qatar du 27 août au 12 septembre 2027. Dans un groupe de quatre équipes (la poule G), les Bleus joueront six rencontres entre novembre 2025 et juillet 2026.

Les trois premiers du groupe seront qualifiés pour la deuxième phase, programmée entre août 2026 et février 2027, en conservant les résultats acquis lors de la première phase.

Voici le programme des rencontres à domicile des Bleus :

Vendredi 28 novembre 2025 : France – Belgique à Rouen

Dimanche 1er mars 2026 : France – adversaire à déterminer (Macédoine du Nord, Hongrie ou Roumanie) au Mans

Lundi 6 juillet 2026 : France – Finlande à Pau

Ce calendrier marquera les premiers pas des Bleus vers le Mondial 2027, dans une campagne où la régularité sera clé. La FFBB poursuit ainsi sa politique de décentralisation en faisant voyager l’Équipe de France dans différentes régions, au plus près du public.