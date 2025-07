Un autre joueur à potentiel à l’ASVEL : Armel Traoré arrive pour deux ans

Armel Traoré (2,05 m, 22 ans) est la nouvelle recrue de l’ASVEL. Le poste 3/4, champion d’Europe U20 en 2023, s’est engagé pour deux saisons avec le club villeurbannais. Passé par la G-League et brièvement par la NBA avec les Los Angeles Lakers, puis par la Liga Endesa avec Manresa, il espère franchir un nouveau cap en EuroLeague, qu’il va réellement découvrir.

Bienvenue Armel ! 🇫🇷 LDLC ASVEL poursuit la construction de son effectif et est heureux de vous annoncer la signature d’Armel Traoré pour les deux prochaines saisons au sein du club. Champion d’Europe U20 en 2023, passé par les Mets, Blois, les Los Angeles Lakers et plus… pic.twitter.com/eT1sOsNw0a — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) July 29, 2025

Un parcours mouvementé mais prometteur

Réputé pour son impact au rebond et son activité des deux côtés du terrain, Armel Traoré a connu une saison 2024-2025 mouvementée. Signataire d’un two-way contract avec les Los Angeles Lakers après s’être présenté à la draft NBA sans être sélectionné, il a principalement évolué en G-League, tournant à 14,6 points et 9,1 rebonds de moyenne en 13 matchs. En NBA, il a fait neuf brèves apparitions (1,6 point et 1,7 rebond).

Libéré en février 2025, l’ailier s’est relancé à Manresa, en Espagne, où il a terminé la saison aux côtés de Bodian Massa, lui aussi désormais à l’ASVEL. Une nouvelle étape dans le parcours d’un joueur déjà bien rôdé au haut niveau malgré son jeune âge.

PROFIL JOUEUR Armel TRAORÉ Poste(s): Ailier Fort Taille: 205 cm Âge: 22 ans (23/01/2003) Nationalités: Stats 2024-2025 / G League PTS 14,6 #189 REB 9,1 #30 PD 1,4 #359

Du Pôle France à l’ASVEL, en passant par Monaco, Évreux, Boulogne-Levallois et Blois

Avant cette expérience américaine, Armel Traoré était passé par le Pôle France, où il avait dominé la NM1 (15,4 points en 2020-2021) devant des noms comme Ousmane Dieng et Brice Dessert. Passé ensuite par Monaco, il avait été prêté à Évreux pour obtenir du temps de jeu, puis avait évolué aux Metropolitans 92, devenant vice-champion de France sous les ordres de Vincent Collet.

Mais sur cette même saison une opération l’avait tenu éloigné des terrains plusieurs mois, ce qui l’a amené à vouloir se relancer à Blois, où il s’est distingué sans pouvoir empêcher la relégation du club en Pro B.

Un profil polyvalent pour l’effectif villeurbannais

Grand frère de Nolan Traoré, Armel débarque à l’ASVEL avec l’objectif de franchir un nouveau palier. Très actif au rebond, capable de défendre plusieurs positions mais encore perfectible à longue distance, il vient probablement compenser le départ d’Andre Roberson. Il partagera les postes 3 et 4 avec des joueurs comme David Lighty, Melvin Ajinça ou encore Mbaye Ndiaye.

Le club villeurbannais, qui cherche aussi à recruter un poste 4/5 avec du tir extérieur, continue ainsi à façonner un effectif ambitieux, où le potentiel d’Armel Traoré pourrait enfin pleinement s’exprimer.