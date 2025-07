Dominique Malonga brille encore avec Seattle, Gabby Williams toujours aussi forte

Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans) a confirmé sa montée en puissance sous le maillot du Seattle Storm. Face à Connecticut, la jeune intérieure française a une nouvelle fois montré toute sa progression, épaulée par une Gabby Williams (1,80 m, 28 ans) omniprésente. Si cinq joueuses françaises étaient de la partie, ce sont bien les Tricolores du Storm qui ont pris le dessus, dans une soirée WNBA également marquée par la défaite de Marine Johannès et New York à Dallas.

Gabby Williams et Dominique Malonga mènent Seattle

La dynamique se poursuit pour Dominique Malonga. En 25 minutes de jeu, la pivot tricolore a inscrit 12 points à 6/12 aux tirs, pris 6 rebonds, et signé une interception ainsi qu’un contre. Très active dans la raquette, elle s’est parfaitement intégrée dans la rotation du Storm.

Dominique Malonga’s last three games: 11.3 PTS

8.3 RBS

1.7 BLK

18.3 MIN ✨ pic.twitter.com/GbJai1zZHn — I talk hoops 🏀 (@trendyhoopstars) July 29, 2025

Gabby Williams a elle aussi été au rendez-vous, compilant 16 points (7/11), 2 rebonds, 2 passes et 3 interceptions. Avec un tel duo, Seattle a maîtrisé le match de bout en bout, bien aidé par les 26 points de Nneka Ogwumike et le triple-double de Skylar Diggins (11 points, 12 rebonds et 12 passes), seulement le deuxième de l’histoire de la franchise.

Lacan et Hartley actives, Touré discrète

En face, Bria Hartley (1,73 m, 32 ans) a terminé meilleure marqueuse du Sun avec 17 points malgré un pourcentage en berne (4/12). Leila Lacan (1,80 m, 21 ans) a, elle, signé un match complet : 9 points à 2/6, 4 passes décisives et 2 interceptions. Mamignan Touré (1,83 m, 30 ans) n’a pas marqué mais piqué un ballon lors de ses 5 minutes de jeu.

Nouvelle défaite pour Marine Johannès et le Liberty

À Dallas, le New York Liberty a subi un deuxième revers consécutif, surpris cette fois par les Wings (92-82). Malgré les 9 points à 4/9 et 5 passes décisives en moins de 19 minutes de Marine Johannes (1,78 m, 30 ans), et les efforts de Jonquel Jones ou Sabrina Ionescu, New York n’a pas su répondre à la jeune Paige Bueckers (20 points, 6 passes) et à Arike Ogunbowale (20 points, 14 passes), décisives côté texan.

Ce revers confirme la période compliquée pour le Liberty (deuxième de la saison régulière, avec 17 victoires et 8 défaites), déjà battu au buzzer par Los Angeles quelques jours plus tôt. Seattle est cinquième avec 16 victoires en 27 rencontres alors que Connecticut reste bon dernier (4-21).