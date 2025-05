L’ASVEL féminin officialise l’arrivée de Jess-Mine Zodia

L’ASVEL féminin devait trouver la remplaçante de Dominique Malonga, partie en WNBA rejoindre le Seattle Storm et la saison prochaine à Fenerbahçe. C’est désormais chose faite, avec l’officialisation de la venue de Jess-Mine Zodia (1,90 m, 20 ans), pour un contrat de deux saisons.

Joueuse prometteuse, l'intérieure de 20 ans rejoint les rangs lyonnais pour les deux prochaines saisons ! Elle tournait à 11,1 points et 5,6 rebonds de moyenne avec Tarbes la saison dernière.

Malheureuse finaliste avec Tarbes, la jeune poste 5 avait annoncé son départ du TGB il y a déjà deux mois. Depuis environ un mois, des rumeurs l’envoyant à l’ASVEL ont commencé à émerger, les Lionnes cherchant à étoffer leur secteur intérieur, notamment avec le départ acté de Malonga.

Solide pilier de l’équipe tarbaise qui a atteint les finales de LBWL, Jess-Mine Zodia a compilé 10,7 points (46,7% aux tirs) et 5,3 rebonds par match en 26 rencontres (25 minutes de moyenne). Formée à Bourges, elle a rallié le Sud-Ouest en 2023 où elle a explosé. Médaillée de bronze à l’EuroBasket U18, la néo-internationale faisait partie du groupe de 25 joueuses convoquées pour la préparation à l’EuroBasket 2025, avant d’être coupée à l’issue de la première semaine de stage.

Depuis la fin de saison, l’ASVEL fait face à de nombreux départs : Juste Jocyte, Laura Quevedo, Kekelly Elenga, Francesca Pasa, Soana Lucet, Justine Mouyokolo et bien sûr Dominique Malonga. Pour se reconstruire, l’ASVEL est actif sur le marché et a déjà enregistré cinq recrues, en comptant Zodia.

Les mots Yoann Cabioc’h, entraîneur de l’ASVEL, sur l’arrivée de Jess-Mine Zodia :

« Jess-Mine est une joueuse intérieure prometteuse qui a beaucoup progressé cette saison en La Boulangère Wonderligue. Appelée avec l’Équipe de France cet été, elle fait également partie de la sélection nationale 3×3. Elle nous rejoint pour les deux prochaines saisons et nous apportera son sens du panier en attaque et sa capacité à prendre des rebonds. Comme toute joueuse de 20 ans, elle devra fournir le travail nécessaire pour continuer à franchir les paliers, mais je n’ai aucun doute sur son état d’esprit et sa motivation ! «