Samuta Avea à Champagne Basket, pour passer un cap ?

Quand il a débarqué, de manière anonyme, à Cholet Basket au cœur du printemps 2024 afin de remplacer Gérald Ayayi, Samuta Avea (1,98 m, 26 ans) ne se doutait certainement pas qu’il s’implanterait aussi durablement en France.

Après avoir goûté à la Betclic ÉLITE avec l’équipe de Laurent Vila, dont une série de playoffs accrochée contre le Paris Basketball, après avoir contribué au titre de champion de France Pro B de Boulazac, l’Américano-Samoan va découvrir un troisième club tricolore avec Champagne Basket.

🚨 Samuta Avea rejoint le Champagne Basket Champion de France Pro B avec Boulazac la saison passée, l’ailier Samuta AVEA (26 ans ; 1m98) sera marnais l’année prochaine ! Bienvenue Samuta ! 🤗 pic.twitter.com/l8v4QTXXMf — Champagne Basket 🧙‍♂️ (@ChampBasketOff) July 14, 2025

« Un très bon athlète, qui a envie de progresser »

Pour lui, l’idée sera d’exploser individuellement, cette fois, dans un contexte certainement plus favorable à titre personnel. Au sein de la grosse machine choletaise ou du collectif boulazacois, où il était toujours l’un des plus jeunes joueurs, l’Hawaïen a logiquement toujours semblé un peu en retrait, parfois pas assez agressif (6,6 points à 46% et 3,2 rebonds de moyenne avec le BBD).

PROFIL JOUEUR Samuta AVEA Poste(s): Ailier Taille: 198 cm Âge: 26 ans (29/10/1998) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 6,6 #164 REB 3,2 #108 PD 0,8 #202

« Samuta est un très gros athlète », le décrivait son ex-coéquipier Clément Cavallo après le sacre périgourdin. « C’est un très bon joueur de pull-up, très bon joueur sans ballon ou en catch and shoot aussi. Il est très à l’écoute. Il a envie de progresser, il n’hésitait pas à poser des questions quand il ne comprenait pas. En dehors du parquet, c’est quelqu’un de très gentil, vraiment une personnalité solaire ! Il est rarement dans un mood négatif. »

Sixième recrue de l’union marnaise après Maël Hamon-Crespin, Dimitri Radnic, Eddy Kayouloud, Tidjan Keita et Laolu Oke, Samuta Avea sera certainement face à un tournant de son aventure française à Champagne Basket, avec l’occasion de démontrer tous ses progrès boulazacois au sein d’une cylindrée de moindre puissance.

L’effectif de Champagne Basket version 2025/26 :