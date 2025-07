Cooper Flagg stoppé en Summer League après seulement deux matchs !

Les fans NBA devront attendre la présaison pour revoir Cooper Flagg en action. Après une performance dominante lors de la défaite 76-69 face aux San Antonio Spurs samedi, les Dallas Mavericks ont officiellement retiré leur rookie de la Summer League de Las Vegas.

Cooper Flagg, as first reported by our very own @TheSteinLine on Saturday’s show from @WestgateVegas, will be shut down for the remainder of Mavericks Summer League after scoring 31 points on Saturday against the Spurs #MFFL pic.twitter.com/9ZATMj56Q4

— DLLS Mavs (@DLLS_Mavs) July 13, 2025