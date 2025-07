Cleveland prolonge un de ses cadres jusqu’en 2029-2030

Les Cleveland Cavaliers continuent de faire confiance à leur direction. L’organisation a officialisé lundi la prolongation de contrat de Koby Altman, président des opérations basketball, jusqu’à la saison 2029-2030, selon ESPN. Cette extension témoigne de la satisfaction du propriétaire Dan Gilbert concernant la trajectoire ascendante de la franchise.

Cleveland Cavaliers president Koby Altman – the architect of the burgeoning title contender – has signed a contract extension through 2029-30, sources tell ESPN. Cavs' front office, including Mike Gansey and Brandon Weems, received extensions amid rise to No. 1 seed in East. pic.twitter.com/hd289tXfxs — Shams Charania (@ShamsCharania) July 14, 2025

Une récompense après une saison historique

Cette prolongation intervient après une saison exceptionnelle où les Cavaliers ont décroché la première place de la Conférence Est avec un bilan de 64 victoires pour 18 défaites. Malgré une élimination décevante au deuxième tour des playoffs face aux Indiana Pacers en cinq matchs, les blessures de joueurs clés comme Donovan Mitchell, Evan Mobley, Darius Garland et De’Andre Hunter ont largement expliqué cette sortie prématurée.

Altman, âgé de 42 ans, a rejoint l’organisation des Cavaliers en 2012 et a gravi les échelons progressivement. Nommé assistant general manager durant la saison 2016-2017, il a été promu general manager en 2017 avant d’accéder à son poste actuel de président des opérations basketball en 2022.

L’architecte du renouveau des Cavaliers

Altman est celui qui orchestré la renaissance de Cleveland. C’est lui qui avait supervisé la draft de Darius Garland en 2019 et d’Evan Mobley en 2021, tout en réalisant l’acquisition majeure de Donovan Mitchell en 2022 via un échange. Ces mouvements ont permis aux Cavaliers d’afficher le troisième meilleur bilan NBA sur les trois dernières saisons.

Durant l’intersaison, Altman a continué de renforcer l’effectif en échangeant pour récupérer Lonzo Ball des Chicago Bulls, en re-signant Sam Merrill et en faisant revenir le vétéran Larry Nance Jr.. L’embauche de l’entraîneur Kenny Atkinson, nommé Coach of the Year, illustre également la qualité de son travail.

Cette extension, la troisième pour Altman et son staff incluant le general manager Mike Gansey et l’assistant general manager Brandon Weems, reflète la patience et la vision à long terme du propriétaire Dan Gilbert. Avec 64 victoires cette saison, les Cavaliers ont signé le deuxième meilleur bilan de leur histoire et s’imposent désormais comme un prétendant sérieux au titre NBA.