Victor Wembanyama de retour à l’entraînement : « Je vais enfin pouvoir rejouer un peu au basket ! »

Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans), absent des parquets depuis cinq mois en raison d’une thrombose veineuse à l’épaule droite, a révélé dans une interview à L’Équipe qu’il pouvait enfin reprendre l’entraînement collectif avec les Spurs. Le joueur français, qui avait été contraint de déclarer forfait pour l’EuroBasket 2025, est soulagé de tourner la page d’un épisode médical très sérieux.

« On peut dire que cette thrombose est officiellement derrière moi »

« Ouf, je vais enfin pouvoir rejouer un peu au basket ! » Victor Wembanyama ne cache pas son soulagement après avoir reçu, vendredi dernier, l’aval du staff médical des San Antonio Spurs pour reprendre l’entraînement. Une étape cruciale pour le géant de 2,24 m, resté à l’écart des terrains depuis février à cause d’une thrombose veineuse à l’épaule droite. « Ma blessure aura été une aventure, évidemment, mais le plus dur est passé. Je vais beaucoup mieux aujourd’hui, physiquement et mentalement », confie-t-il à L’Équipe.

Ce diagnostic avait été posé quelques jours seulement après sa première sélection au All-Star Game, ce qui avait mis brutalement fin à sa saison NBA. Le joueur en grande partie formé du côté de Nanterre a d’abord vécu ce coup dur comme une trahison de son propre corps : « La première pensée qui vient, c’est : ‘J’ai été trahi par mon corps. Il m’a laissé tomber.’ Mais ce n’est pas du tout la bonne vision à avoir. »

🚨EXCLU @lequipe Victor Wembanyama s’est confié pendant plus de 30 minutes à L’Équipe à Las Vegas. Enfin débarrassé de sa thrombose à l'épaule, il revient sur les doutes traversés et les enseignements tirés de sa première longue blessure, déterminé à revenir encore plus fort… pic.twitter.com/kul32feiLm — Maxime Aubin (@MaximeAubin1) July 14, 2025

Forfait pour l’EuroBasket 2025 : une décision difficile mais raisonnée

En raison de cette blessure grave, Victor Wembanyama a aussi dû renoncer à l’EuroBasket 2025 avec les Bleus. Une décision qu’il a prise seul, après avoir consulté les staffs médicaux de l’équipe de France et des Spurs : « L’idée, dès le départ, c’était de prendre une décision qui ne laisserait place à aucune forme de doute. (…) Sans certitudes, je ne pouvais pas participer à l’Euro. »

Le tournoi, prévu du 27 août au 14 septembre, se jouera donc sans lui, tout comme sans Rudy Gobert, Evan Fournier ni Mathias Lessort, eux aussi forfaits. Pour Wemby, il est désormais temps de se concentrer sur sa reprise : « Je dois continuer un travail spécifique pour mon épaule, et puis surtout reprendre tout ce qui concerne mes habitudes de basket. »

Une reprise progressive pour préparer sa troisième saison NBA

Victor Wembanyama reste lucide sur son état de forme actuel : « Ça fait cinq mois que je n’ai pas fait d’opposition à 5 contre 5. Si je devais avoir un match demain, ce serait risqué. » Son retour à la compétition se fera donc de façon progressive, sans griller d’étapes, afin d’être prêt pour le début de la saison NBA 2025-2026.

Le joueur des Spurs semble en tout cas avoir tourné la page : « On peut dire aujourd’hui que cette thrombose est officiellement derrière moi. Normalement, ça ne se reproduira pas. » Un message rassurant pour les fans français et texans, impatients de le revoir à son meilleur niveau.