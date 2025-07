Damian Lillard vers les Boston Celtics ? Jayson Tatum mène le recrutement

Damian Lillard traverse une période particulièrement difficile pour n’importe quel athlète professionnel. Victime d’une déchirure du tendon d’Achille lors du Game 4 de la défaite des Milwaukee Bucks face aux Indiana Pacers en playoffs, une longue rééducation l’attend avec toutes les incertitudes que cela comporte. Libéré par les Bucks le 1er juillet, le vétéran de 34 ans se retrouve sur le marché des agents libres dans une situation contractuelle particulière.

Contractuellement parlant, Lillard est dans une situation quasiment idéale : il va toucher un salaire important tout en étant libre de s’engager pour l’équipe de son choix sans avoir la pression de signer pour le montant maximum. Le meneur All-Star sera de toute façon payé par les Milwaukee Bucks, qui vont lui verser plus de 20 millions par an pendant cinq saisons suite à son buyout.

Selon Boston Globe, Jayson Tatum chercherait activement à rameuter Lillard dans le Massachusetts. « Selon des sources NBA, Tatum a été actif dans le recrutement de Lillard à Boston, et le marché pour le meneur est limité car sa blessure l’empêchera probablement de jouer la majeure partie de la saison prochaine », a rapporté Gary Washburn.

REPORT: Jayson Tatum has been “active” in trying to recruit Damian Lillard to the Boston Celtics, per Gary Washburn of Boston Globe.

The Celtics are interested in a multi-year deal that would allow Lillard to return fully healthy from his torn Achilles.

