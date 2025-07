Aucune prolongation à Chartres, arrivée de Sherif Sebabe

Relégué en Nationale 1, le C’Chartres Basket Métropole va repartir d’une feuille blanche en août prochain. Alors que la signature de Calvin Hippolyte à Fos-Provence a été officialisée au cours du week-end, il ne restait plus qu’une incertitude sur l’avenir du vétéran Max Kouguere, arrivé au club en novembre 2023.

Le CCBM a toutefois annoncé son départ, le remerciant pour « sa combativité sans faille et son exemplarité ». Ce qui fait que le coach Guillaume Le Pape ne pourra s’appuyer sur aucun survivant de l’exercice 2024/25 pour le retour en Nationale 1.

PROFIL JOUEUR Max KOUGUERE Poste(s): Ailier Taille: 198 cm Âge: 38 ans (12/03/1987) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 4,1 #223 REB 2,6 #147 PD 0,9 #193

Le futur visage eurélien se dessine cependant doucement puisque Chartres a dévoilé l’identité d’une troisième recrue en la personne de Sherif Sebabe (1,96 m, 21 ans), tout juste sorti du centre de formation du SCABB.

Ancien joueur de Nationale 3 avec la réserve d’Orléans (13 points de moyenne en 2022/23), le Togolais a largement progressé ces derniers mois dans la Loire, souvent dominant avec les Espoirs (13,7 points à 51%, 6,2 rebonds et 1,7 passe décisive), ce qui lui avait valu de devenir la quatrième rotation intérieure de l’équipe ÉLITE 2 avec Maxime Nelaton au printemps (9 apparitions en pro).

PROFIL JOUEUR Sherif SEBABE Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 196 cm Âge: 21 ans (03/04/2004) Nationalités: Stats 2024-2025 / Espoirs ELITE 2 PTS 13,7 #33 REB 6,2 #27 PD 1,7 #100

« Pouvant évoluer sur les postes 3 et 4, joueur physique et personnalité solaire, Sherif nous apportera sa fougue, sa générosité et son envie de continuer à franchir de nouveaux paliers », espère Guillaume Le Pape. Il est la troisième recrue officielle de Chartres après Kevin Mondesir et Théo Lefebvre.