Le petit nounours, le cuisinier ou l’Hawaïen : Clément Cavallo présente les champions de Boulazac

Au téléphone vendredi matin, Clément Cavallo (2,00 m, 34 ans) confessait avoir « encore un peu de sommeil à rattraper ». C’est que les derniers jours ont été particulièrement riches en célébration pour le futur ailier de Caen, sacré champion de France avec le BBD mardi à domicile.

Particulièrement heureux de mettre ses coéquipiers en avant, à l’image de l’altruiste qu’il est sur le parquet, le capitaine du Boulazac Basket Dordogne nous a longuement présenté tous ceux qui ont contribué à inaugurer le palmarès professionnel du club périgourdin.

Angelo Warner

« C’est un super joueur, vraiment très talentueux, déjà dans le meilleur cinq de Pro B l’année dernière. Il a encore été très important pour nous cette saison. J’apprécie jouer avec lui. C’est un poste 1 très adroit, qui n’a pas peur de prendre ses responsabilités.

PROFIL JOUEUR Angelo WARNER Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 33 ans (12/02/1992) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 12,5 #35 REB 3,5 #87 PD 3,8 #27

J’aime beaucoup l’homme aussi, il a sa propre personnalité. Il est marrant à sa manière. Il pouvait parfois arriver en boudant mais il avait la volonté de gagner le titre. Il a été un leader à sa manière, leader en muscu, toujours à soulever avec ses écouteurs. C’est une super personne et il méritait de gagner par rapport à notre défaite contre La Rochelle en finale la saison dernière.

Lucas Demahis-Ballou

« Lulu est arrivé à Boulazac en même temps que moi. On a le même agent et j’ai essayé de bien l’accueillir, il m’en a encore reparlé jeudi. C’est un garçon très bien éduqué, très respectueux, et qui a un gros potentiel. Il devait prendre de l’envergure cette saison, il en a pris, mais c’est vrai que sa blessure en début de saison l’a un peu freiné. En plus, avec l’ajout de Tom (Ville), on est passés à 11 pros donc ce n’était pas simple pour lui. Mais il n’a jamais baissé la tête, il n’a jamais triché, et il a toujours tout donné aux entraînements, avec la bonne attitude.

PROFIL JOUEUR Lucas DEMAHIS BALLOU Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 190 cm Âge: 20 ans (12/09/2004) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 2,6 #244 REB 0,3 #273 PD 0,7 #215

Dans la vie, c’est quelqu’un de très discret, qui a sa routine, qui fait ses trucs dans son coin. Mais c’est aussi un boute-en-train, on peut rigoler avec lui. C’est mon petit Lucas, il mérite, c’est son premier titre. Je suis content qu’il ait été récompensé avec ce succès collectif. »

Hugo Robineau

« Goyou ! Il a pris une nouvelle dimension, il fait vraiment une super saison. C’est un très beau joueur, il a du caractère. Il a cette volonté de gagner en permanence. Après les deux défaites en finale, il tenait vraiment à sa revanche. Il aurait même mérité un peu plus, à savoir une place dans les dix meilleurs joueurs de la saison. Sans lui, on ne serait pas champions, c’est sûr.

PROFIL JOUEUR Hugo ROBINEAU Poste(s): Arrière Taille: 193 cm Âge: 25 ans (27/02/2000) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 14,5 #12 REB 3,2 #103 PD 3,7 #30

Il faisait aussi partie d’un petit groupe de Fantasy EuroLeague, avec qui on a joué toute l’année. Tous les mercredis et jeudis, on était en alerte à se charrier sur nos choix et les rosters. Il était devant une bonne partie de la saison mais je suis repassé en tête. C’est quelqu’un de très simple, qui aime rigoler, gros bosseur, qui a aussi son caractère. Parfois, il en joue un peu sur le terrain, à tel point qu’on peut dire qu’il est un peu chiant, mais c’est un gars attachant.

Thomas Ville

« C’était ma sixième saison avec lui ! Je le connais depuis mon arrivée à Roanne, en 2016. Ensemble, on fait six finales et quatre titres. On se trouve les yeux fermés sur le terrain. C’est quelqu’un pour qui j’ai beaucoup d’affection et de respect. J’étais très content de le voir arriver avec nous en début de saison. C’est un super gars en dehors du terrain, toujours la bonne blague, qui aime beaucoup charrier… Sauf sur la finale de l’année dernière (qu’il a gagné avec La Rochelle contre Boulazac) ! On en a un peu reparlé mais sans plus, il n’est pas comme ça. Il s’est vite mis au diapason quand il est arrivé.

PROFIL JOUEUR Thomas VILLE Poste(s): Arrière Taille: 187 cm Âge: 30 ans (06/05/1995) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 6,7 #156 REB 2,3 #169 PD 2,3 #77

Ça fait deux ans qu’il démarre sans club et deux ans qu’il termine champion de France. Il fait le back-to-back avec deux équipes différentes, ça impose le respect. Les deux derniers étés n’ont pas été simples pour lui mais le jeu en valait la chandelle ! Le club a fait un effort pour transformer sa pige en contrat sur la saison, ça a payé. »

Marcos Suka-Umu

« Déjà, avec le préparateur physique Rodrigo, il m’a aidé à retrouver un niveau d’Espagnol plutôt correct. On s’est beaucoup affrontés sur les Lille – Roanne, toujours des grosses affiches, et ça avait déjà fritté entre nous. Mais au final, j’ai adoré ! C’est une très belle personne. On a beaucoup discuté basket. Lui aussi, comme moi, pense à devenir coach. Ça a été important pour moi d’échanger avec lui et Alex (Ménard), on a énormément parlé sur diverses situations.

Il impose le respect car faire ce qu’il fait à 40 ans, franchement bravo ! Jusqu’au dernier match contre Chartres à prendre les contacts, faire ses changements de rythme, courir aussi vite que des gars qui ont 20-25 ans. C’est un énorme joueur : gros gros shooteur à 3-points, très bonne vision de jeu, super QI basket, gros caractère aussi.

PROFIL JOUEUR Marcos SUKA-UMU Poste(s): Arrière Taille: 193 cm Âge: 39 ans (06/07/1985) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 9,2 #86 REB 2,2 #174 PD 3,1 #50

En dehors des parquets, c’est peut-être le plus gros boute-en-train de l’équipe à 40 ans. Par son expérience et son vécu, c’était aussi l’un des leaders. Je suis content d’avoir pu faire partie de l’équipe qui lui a fait gagner son premier titre en LNB. Il aime beaucoup la France ! Ses enfants jouent au basket aussi : d’ailleurs, sa fille a une finale samedi en départementale, on va tous à l’Agora pour inverser les rôles et l’encourager. »

Samuta Avea

« Un très gros athlète ! Très bon joueur de pull-up, très bon joueur sans ballon ou en catch and shoot aussi. Quelqu’un de très gentil, vraiment une personnalité solaire ! Il est rarement dans un mood négatif. C’est notre Hawaïen, on lui mettait des sons hawaïens toute l’année, on faisait des petites danses, on chantait les chansons de Lilo et Stitch.

PROFIL JOUEUR Samuta AVEA Poste(s): Ailier Taille: 198 cm Âge: 26 ans (29/10/1998) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 6,6 #160 REB 3,2 #105 PD 0,8 #197

Il est très à l’écoute. Il a envie de progresser, il n’hésitait pas à poser des questions quand il ne comprenait pas. Muta est une très belle personne. De Hawaï à Boulazac, je pense qu’il aurait aimé avoir un peu plus de soleil (il rit). Mais on a fait en sorte qu’il soit le mieux intégré possible, et on essayait de lui ramener le soleil avec des musiques hawaïennes. »

Cyrille Eliezer-Vanerot

« Le Zer ! Très impliqué dans la Fantasy EuroLeague, à l’inverse de Samuta qui a un peu lâché l’affaire ces deux derniers mois. C’est un super joueur, que je connaissais de nom depuis longtemps, quand il était à Paris-Levallois. C’est un très bon poste 4, très athlétique, très adroit, gros défenseur, avec des longs bras. Il a de l’expérience. Il avait aussi une bonne mentalité, mais ça s’applique à tout le monde dans l’équipe.

PROFIL JOUEUR Cyrille ELIEZER-VANEROT Poste(s): Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 28 ans (01/08/1996) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 6,1 #170 REB 3,2 #106 PD 1,1 #157

En dehors du parquet, c’est un gros joueur de jeux vidéo, comme Hugo, Louis, Tom ou moi. On joue à 2K, Call of Duty, Fortnite, Fifa, même s’il n’était pas foufou cette saison ! Et c’est un très gros joueur de Football Manager en déplacement : on a pu échanger là-dessus, c’était cool d’avoir un collègue de FM. Je ne le connaissais pas personnellement, ça a été une belle rencontre. Après tout ce qu’il a traversé avec ses problèmes de santé, je suis très content qu’il ait pu faire une bonne saison avec nous et qu’il ait été récompensé par ce premier titre. Vraiment très content pour lui ! »

Louis Cassier

« Loulou ! Un peu comme Thomas, un petit lien à part puisque c’était notre quatrième saison, entre Roanne et trois ans à Boulazac (avant une cinquième à Caen, ndlr). Il est facile à décrire : c’est un très bon poste 4, athlétique, avec un bras gauche incroyable. Malheureusement, cette saison, il a encore connu des petits soucis de santé, à l’image de sa dernière blessure qui l’a empêché de participer au sprint final.

PROFIL JOUEUR Louis CASSIER Poste(s): Pivot / Ailier Fort Taille: 205 cm Âge: 27 ans (22/07/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 7,4 #142 REB 3,3 #101 PD 0,8 #196

Dans la vie, c’est Louis quoi ! Il fait un peu aigri de l’extérieur mais c’est un petit nounours. Membre de la Fantasy EuroLeague également, qui fait ses blagues à sa manière. C’est un super gars, pour qui j’ai beaucoup d’affection. »

Ousman Krubally

« Ce n’était pas facile de remplacer Jean-Marc Pansa ! Je ne pense pas qu’il se soit posé ce genre de question mais comme Marcos, il impose le respect. Faire sa saison, à 37 ans, dans la raquette avec un profil atypique pour terminer dans le meilleur cinq et être un candidat très sérieux au titre de MVP, pfff… (il souffle) Dans l’intensité, que ce soit à l’entraînement ou en match, il ne rechigne jamais ! En plus de faire tout le boulot de l’ombre en défense et au rebond, il s’est bien retrouvé offensivement. Ça a aussi été un leader avec Marcos, Angelo et moi. Il a très bien rempli ce job, c’est un grand artisan du titre. C’est top qu’il ait aussi été récompensé individuellement avec sa place dans l’équipe idéale.

PROFIL JOUEUR Ousman KRUBALLY Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 202 cm Âge: 37 ans (13/03/1988) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 13 #27 REB 7,6 #6 PD 1,2 #137

Dans la vie, il est très discret. Il est toujours là pour les autres, à aller discuter pour savoir si tout va bien. Il prend grand soin de son corps, qui bosse beaucoup. Il apporte à la fois de la joie et du sérieux, avec des petites phrases pour encourager. On a beaucoup échangé, sur le basket et plein de sujets en dehors. Super joueur, super gars, grand respect ! »

Babacar Mbye

« Babs n’a pas eu de chance l’année dernière. Il a connu des problèmes personnels et une longue blessure, sa première saison pro avait été assez perturbée. C’est pas facile d’être dans une équipe qui a de l’ambition, derrière un joueur qui finit pratiquement MVP. Babs a connu des hauts et des bas mais je suis très content pour lui qu’il ait signé un gros dernier match contre Chartres (11 points et 7 rebonds en 11 minutes). Il a de très belles qualités, c’est un grand pivot avec des vraies mains et un petit tir extérieur. Avoir Ousman à ses côtés tous les jours à l’entraînement l’a fait énormément progresser. Il a encore une belle marge de progression devant lui. J’ai toujours été derrière lui s’il avait un souci parce qu’il fait partie des plus jeunes. Il a pu sortir la tête de l’eau cette saison, se montrer, s’épanouir un peu.

PROFIL JOUEUR Babacar MBYE Poste(s): Pivot Taille: 215 cm Âge: 23 ans (14/02/2002) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 4,8 #206 REB 4 #76 PD 0,3 #255

En dehors des parquets, c’est un super gars, toujours la rigolade, la petite blague. Très bon cuisinier ! Il prépare des petits poulets yassa. Un jour, je lui avait fait des petits plats et il m’avait rendu la pareille avec un yassa. C’était gentil ! C’est sa petite touche personnelle. »

Les coachs,

Alexandre Ménard et Piero Zanella

« Alex Ménard est un très bon coach et un gros bosseur. Vrai tacticien aussi, il a le souci du petit détail, il ne veut rien laisser au hasard, c’est une de ses grandes qualités. C’est bien qu’il ait reçu ce trophée de coach de l’année, ça vient récompenser trois ans et demi de boulot. Quand il est arrivé, le club n’était vraiment pas bien mais on a enchaîné les finales depuis. Il cherche toujours le meilleur moyen de nous mettre en condition pour préparer les matchs. Il fait beaucoup de vidéos : après les déplacements, il ne se couche pas trop tard mais il se réveille alors qu’on n’est pas encore arrivé. Du coup, il regardait le match une première fois, voire une deuxième fois, dans le bus. J’ai une bonne relation avec lui, on a vécu beaucoup de choses en trois ans avec quatre finales et un titre. J’ai beaucoup de respect pour lui !

Il était très bien complété par son adjoint Piero (Zanella), qui est Italien. À l’image du préparateur physique Rodrigo (Fernandez Vines), c’était le mec de l’ombre parfait ! Avec Alex, ils ont passé beaucoup de temps enfermés dans leur bureau à décortiquer les matchs. Il s’y connaît quand tu lui parles de basket ! Il a une très grande expérience en tant qu’assistant sur le basket féminin à très haut niveau en Italie, notamment avec Pierre Vincent. »