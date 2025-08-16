Craig Randall II, l’ancien shooteur fou de Cholet, fait son retour en Europe

Revoilà en Europe l’ex-shooteur de Cholet, Craig Randall II ! Après une saison entre Porto Rico, la Chine et la G-League, l’arrière américain signe son retour sur le Vieux Continent en rejoignant la VTB League en Russie. Il s’est engagé avec une équipe promue en première division, Enisey Krasnoïarsk.

Après avoir débarqué dans les Mauges pour sa découverte de l’Europe, Craig Randall II (1,93 m, 29 ans) va désormais jouer au beau milieu de la Russie, en Sibérie Orientale. Avec le promu Enisey Krasnoïarsk, il va ainsi jouer pour la première fois en VTB League et encore élargir son panel de championnats, lui qui a déjà évolué en Australie ou encore en Chine.

Un ancien pyromane à Cholet

Craig Randall II avait fait une apparition furtive mais remarquée avec Cholet Basket au milieu de la saison 2023-2024. Le temps d’une quinzaine de matchs avec CB, il avait démontré la qualité de scoreur qu’on lui prêtait (plus de 16 points de moyenne sur 9 matchs de Betclic ELITE), mais aussi avec un côté individualiste rarement vu dans le championnat de France (plus gros volume de shoot à 3-points de l’histoire de Betclic ÉLITE avec 10 tentatives par match). Depuis son départ de la Meilleraie, il a essentiellement évolué en G-League, dans la franchise affiliée des Portland Trail Blazers, faisant honneur à sa réputation avec plus de 21 points par match à 39% aux tirs.

« Nous avions besoin d’un joueur qui peut marquer des points et je crois que Craig a le potentiel pour ce rôle », indique son nouvel entraîneur, Jovitsa Arsich. Il n’y qu’à demander aux supporters choletais…