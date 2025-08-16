L’Italien Danilo Gallinari annonce sa retraite internationale après l’EuroBasket 2025

L’ancien joueur NBA Danilo Gallinari (2,04 m, 37 ans) a officiellement annoncé que l’EuroBasket 2025 sera sa dernière compétition internationale avec la Squadra. Du haut de ses 37 ans, le joueur vient de remporter son premier titre à Porto Rico, mais nourrit toutefois encore l’espoir de décrocher ce titre qui lui échappe depuis ses débuts précoces en sélection. « Il me manque une médaille avec l’équipe nationale, et ensuite je pourrai être heureux », confie Gallinari au quotidien sportif italien La Gazzetta Dello Sport.

👏🇮🇹 Danilo Gallinari confirmed that he will retire from the Italian national team following #EuroBasket 2025. pic.twitter.com/TeqADMekFh — Eurohoops (@Eurohoopsnet) August 16, 2025

Le natif de Sant’Angelo Lodigiano a également exprimé ses regrets sur les nombreuses occasions manquées de représenter son pays, qui ont gangréné sa carrière : « Il est difficile de quantifier ce qui aurait pu être et qui n’a pas été : j’ai commencé avec les Azzurri à 17-18 ans, quand le groupe olympique de 2004 était encore là, et de tous les étés possibles depuis, j’en ai manqué huit. C’est beaucoup. Parfois je me demande ce qui se serait passé si j’avais joué ces huit étés aussi – mieux vaut ne pas y penser. »

Malgré ces absences répétées, souvent liées à ses obligations NBA ou à des blessures, Gallinari reste optimiste pour ce dernier rendez-vous : « Chaque été, tout peut arriver, même celui-ci… Je ne veux pas mettre la pression sur les gars, mais honnêtement je vois une équipe qui me semble forte et qui peut bien faire. J’attends beaucoup de ce groupe. Je suis motivé pour cela, surtout parce que ce sera ma dernière fois avec l’équipe nationale, ce qui ajoute une émotion supplémentaire. »

Un regard tourné vers l’avenir du basketball européen

Au-delà de sa retraite internationale, Gallinari s’est également exprimé sur le projet NBA Europe : « Je pense que c’est une idée merveilleuse, même si je ne sais pas comment ni quand cela se passera. J’ai eu l’opportunité de participer à certaines réunions pour comprendre la valeur de cette idée, en ayant des conversations avec des personnes familières des deux mondes. »

L’ancien joueur des Knicks et des Hawks voit d’un bon œil cette évolution potentielle : « D’après ce que je comprends, les choses avancent étape par étape. Je crois que cela peut être quelque chose de positif pour une ligue aussi mondiale que la NBA. L’EuroLeague est une belle compétition – je la suis, j’aime vraiment la regarder – mais s’il y a quelque chose que la NBA peut apporter, j’espère qu’ils pourront faire en sorte que cela fonctionne. »