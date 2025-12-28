Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

D.J. Cooper, un ancien MVP en Indonésie

Ancien MVP de Pro A avec l'Élan Béarnais, encore vu à la Chorale de Roanne en 2023/24, D.J. Cooper va découvrir le basket asiatique en Indonésie.
|
00h00
Résumé
Écouter
D.J. Cooper, un ancien MVP en Indonésie

Première expérience en Asie pour D.J. Cooper

Crédit photo : Olivier Fusy

Si l’on voulait être taquins, on dirait que D.J. Cooper va peut-être avoir quelque chose à se faire pardonner dans les prochaines semaines. Car l’ancien MVP de Pro A (avec l’Élan Béarnais en 2016/17), l’un des rois de la passe sur la planète basket, a terminé seulement deuxième meilleur passeur – sacrilège ! – au Mexique.

Demi-finaliste du championnat avec les Astros de Jalisco, il a tourné à 7,9 points et 6,4 passes décisives de moyenne en 34 matchs, après avoir déjà enchaîné 24 rencontres entre Israël et Pologne plus tôt.

Après deux mois de repos depuis la fin de son intermède mexicain, l’ancien meneur de Monaco, Pau-Lacq-Orthez, Gravelines-Dunkerque, Chalon-sur-Saône et Roanne va retrouver la compétition. Dans une contrée inconnue pour lui…

Alors qu’il n’avait évolué jusque-là que en Europe, ou au Mexique, D.J. Cooper va découvrir l’Asie, à 35 ans. Le double vainqueur de la Leaders Cup s’est engagé avec Dewa United, le club champion d’Indonésie. Une manière de se faire connaître sur le marché asiatique, traditionnellement très rémunérateur, en disputant notamment la BCL Asia.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Injouable en 1 contre 1, Nadir Hifi remporte le concours des meneurs du All-Star Game
ELITE 2
00h00Eric Nottage quitte Blois et devrait rebondir à Charleroi
À l’étranger
00h00D.J. Cooper, un ancien MVP en Indonésie
Betclic ELITE
00h00ITW Stéphane Gombauld, All-Star pour son retour en France : « J’ai envie de revivre des moments incroyables avec Nancy »
Betclic ELITE
00h00ITW Élie Okobo, All-Star pour la 5e fois : « Je suis un ancien maintenant ! »
À l’étranger
00h00Dee Bost quitte le Brésil pour le Qatar… et va reformer un duo majeur de l’AS Monaco
Betclic Élite
00h00ITW Adam Mokoka, « l’énorme fierté » d’un All-Star Game après le « beau cadeau » de la victoire historique face à l’ASVEL
L'équipe monde pour le All-Star Game LNB 2025
Betclic ELITE
00h00Où regarder le All-Star Game LNB 2025 gratuitement ?
Tidjane Keita va participer au All-Star Game LNB 2025
ELITE 2
00h00Tidjan Keita appelé pour le All-Star Game LNB 2025
Maxime Raynaud a marqué 19 points dans une victoire des Kings
NBA
00h00Maxime Raynaud s’affirme à Sacramento, Diawara titulaire à New York
1 / 0
Livenews NBA
Maxime Raynaud a marqué 19 points dans une victoire des Kings
NBA
00h00Maxime Raynaud s’affirme à Sacramento, Diawara titulaire à New York
Victor Wembanyama au dunk sur Cody Williams lors de San Antonio - Utah
NBA
00h00De retour dans le cinq, Victor Wembanyama marque 32 points mais San Antonio se fait surprendre par Utah
NBA
00h00Zaccharie Risacher bientôt impliqué dans un transfert de superstar ?
Isaiah Thomas, ici avec Charlotte le 9 mars 2022, veut jouer en EuroLeague
NBA
00h00Isaiah Thomas aimerait jouer en EuroLeague : « Je veux juste jouer »
NBA
00h00Bilal Coulibaly réussit son meilleur match de la saison dans une victoire : « Je me sens en confiance »
Draymond Green a bien joué face aux Dallas Mavericks pour Noël
NBA
00h00Draymond Green et Steve Kerr se réconcilient après leur altercation virale
NBA
00h00Nicolas Batum a pris ses 63 derniers shoots à 3-points… et devrait bientôt dépasser Kobe Bryant !
NBA
00h00Anthony Davis se blesse encore, les Mavericks s’inclinent face aux Warriors le jour de Noël
NBA
00h00Shai Gilgeous-Alexander reconnaît la supériorité des Spurs après trois défaites consécutives
NBA
00h00Les Rockets écrasent les Lakers : domination totale à Los Angeles, J.J. Reddick en colère
1 / 0