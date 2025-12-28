D.J. Cooper, un ancien MVP en Indonésie

Si l’on voulait être taquins, on dirait que D.J. Cooper va peut-être avoir quelque chose à se faire pardonner dans les prochaines semaines. Car l’ancien MVP de Pro A (avec l’Élan Béarnais en 2016/17), l’un des rois de la passe sur la planète basket, a terminé seulement deuxième meilleur passeur – sacrilège ! – au Mexique.

Demi-finaliste du championnat avec les Astros de Jalisco, il a tourné à 7,9 points et 6,4 passes décisives de moyenne en 34 matchs, après avoir déjà enchaîné 24 rencontres entre Israël et Pologne plus tôt.

Après deux mois de repos depuis la fin de son intermède mexicain, l’ancien meneur de Monaco, Pau-Lacq-Orthez, Gravelines-Dunkerque, Chalon-sur-Saône et Roanne va retrouver la compétition. Dans une contrée inconnue pour lui…

Alors qu’il n’avait évolué jusque-là que en Europe, ou au Mexique, D.J. Cooper va découvrir l’Asie, à 35 ans. Le double vainqueur de la Leaders Cup s’est engagé avec Dewa United, le club champion d’Indonésie. Une manière de se faire connaître sur le marché asiatique, traditionnellement très rémunérateur, en disputant notamment la BCL Asia.