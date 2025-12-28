ITW Élie Okobo, All-Star pour la 5e fois : « Je suis un ancien maintenant ! »

Huit ans plus tard, revoici Élie Okobo, désormais taulier de Bercy. Depuis ce 29 décembre 2017 où il avait fait briller ses coéquipiers de la Team France en délivrant 17 caviars (!), l’arrière français a notamment goûté deux saisons à la NBA avec Phoenix, soulevé trois titres de champion de France, remporté une médaille d’argent à l’Eurobasket 2022 avec les Bleus. À 28 ans, Okobo est surtout devenu une référence en Betclic ÉLITE. En témoigne cette 5e sélection au All-Star Game, qu’il honorera ce dimanche.

PROFIL JOUEUR Élie OKOBO Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 191 cm Âge: 28 ans (23/10/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 17 #5 REB 1,9 #141 PD 3,6 #31

« Pouvoir jouer à Paris dans une grosse salle, ça rappelle l’équipe de France »

Élie, vous êtes un habitué des lieux désormais ?

Je suis un ancien maintenant ! (Rires) Je crois que je suis le joueur avec le plus de participations au All-Star Game cette année (devant Matthew Strazel, Mike James et Nadir Hifi, 3 sélections chacun). Depuis mes débuts, et mes années à Pau, c’est toujours un plaisir de revenir ici, de porter le maillot. Et essayer de gagner ! J’ai gagné une fois sur quatre, donc j’espère pouvoir le refaire cette année.

C’est une petite pause avant la fin d’année ?

C’est un moment convivial où on ne se prend pas la tête. Le basket se réunit à Paris. Les gens viennent pour ça, voir du show, et c’est plein en général. En EuroLeague, on joue en Serbie, en Grèce, en Turquie dans des grosses salles. Là, pouvoir le faire devant un public français, ça rappelle un peu les matchs en équipe de France, quand on joue les rencontres de préparation ici à Paris. Et il y a toujours de l’ambiance.

D’autant que le début de saison avec l’AS Monaco a été particulièrement dense…

On a joué beaucoup de matchs à l’extérieur en début de saison. Heureusement pour nous, c’était en début de saison, on était encore frais, prêt, on avait eu tout l’été pour se préparer. C’est vrai que parfois c’est fatigant. C’est dans ces moments-là qu’il faut être sérieux, professionnel pour enchaîner les matchs.

« C’est l’année où on est le plus sérieux, et ça se voit » Élie Okobo, sur le début de saison de l’AS Monaco en Betclic ÉLITE

Et vous enchaînerez face à Barcelone mardi, soit deux jours après le All-Star Game, pour terminer une première partie de saison agitée…

Collectivement, il y a eu des hauts et des bas, surtout en EuroLeague. Mais là, je trouve qu’on est bien. On est revenu dans le top 6, top 5 (6e, 11 victoires et 7 défaites). On finit vraiment fort cette première partie de saison. Et en championnat, on déroule. Je trouve que c’est l’année où on est le plus sérieux sur les matchs, et ça se voit, on domine. Il faut que l’on essaie de rester à ce niveau d’exigence pour se faciliter la tâche derrière. Et individuellement, je veux juste être régulier.

Avez-vous eu des consignes, des restrictions de la part de votre club pour le All-Star Game ?

On doit faire attention, rester en bonne santé. Faire des soins et ne pas utiliser ces jours là comme des vacances, mais plutôt comme du repos.

« On va pouvoir se donner un peu, de manière plus relax »

Le All-Star Game, ça vous évoque un souvenir en particulier ?

Je regardais toujours les All-Star Games en NBA et ici. Je repense forcément à ma première participation, c’était cool de faire partie des meilleurs joueurs français du championnat, à cette époque-là. Le public français est derrière nous. C’est le genre d’événement qu’on aime, et le public aussi.

Il y a aussi le skills challenge au programme…

Malheureusement, je ne vais pas pouvoir participer cette année. J’ai eu un petit pépin vendredi. Matthew va me représenter de la bonne manière. Je suis un peu déçu de ne pas pouvoir le faire, parce que j’aime bien le principe. Après, s’il pouvait y avoir seulement le 1 contre 1 et si on pouvait éviter le circuit, parce que c’est cardio, ce serait cool. D’autant que j’ai confiance en mes capacités en 1 contre 1. Une prochaine fois peut-être.

C’est un concours qu’il ne faut pas rater ?

Ça va être cool. L’année dernière, c’était une défaite frustrante pour moi. Il y avait de l’intensité, je pense qu’il y en aura cette année aussi. C’est cool de vouloir se battre pour gagner. Montrer son bagage, son bag comme on appelle ça. Faire parler ses skills, créer son shoot face au défenseur sans tomber sur un grand dans la raquette qui t’attend pour te contrer. C’est montrer son talent de basketteur. On le voit à la fin d’un match serré, il y a de l’isolation, du 1 contre 1, c’est obligatoire.

Vous pourrez peut-être vous rattraper pendant le match en attaquant sur vos coéquipiers de Monaco, Mike James et Alpha Diallo ?

Ça va arriver sûrement, c’est arrivé l’année dernière et les années précédentes. On s’entraîne tous les jours les uns contre les autres, il y a beaucoup de compétition aux entraînements. Là, ça va être un moment un peu plus détente. On va pouvoir se donner un peu, mais de manière plus relax.