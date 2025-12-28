Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Eric Nottage quitte Blois et devrait rebondir à Charleroi

ÉLITE 2 - Malgré le bon début de saison de l'ADA Blois, leader du championnat après 17 journées, Eric Nottage a décidé de quitter le club. Lassé de son rôle dans le Loir-et-Cher, il devrait rebondir à Charleroi en quête de davantage de responsabilités.
|
00h00
Résumé
Écouter
Eric Nottage quitte Blois et devrait rebondir à Charleroi

Eric Nottage quitte déjà l’ADA Blois, pourtant leader d’ÉLITE 2.

Crédit photo : Cécile Thomas

Voilà une décision surprenante, alors que Blois vire en tête d’ÉLITE 2 pour cette fin d’année 2025 : Eric Nottage (1,87 m, 31 ans) a décidé de quitter l’ADA. Son départ est justifié par le club pour « des raisons à la fois personnelles et de demandes de responsabilités sportives accrues ». Titulaire seulement à 6 reprises en 17 matchs de championnat, le meneur américain serait lassé de son rôle de 6e homme.

PROFIL JOUEUR
Eric NOTTAGE
Poste(s): Meneur
Taille: 187 cm
Âge: 31 ans (10/12/1994)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
6,3
#388
REB
2
#427
PD
4
#106

Sur le parquet, l’ancien Antibois apportait pourtant satisfaction depuis le début de saison, en cumulant 11,9 points et 3,9 passes décisives de moyenne, en 22 minutes de jeu. Mais le joueur arrivé de Fribourg (Suisse) cet été a décidé de quitter l’Abeille des Aydes juste avant la mi-saison. Selon Alexandre Sanson, il devrait prochainement s’engager à Charleroi (Belgique).

Un renfort attendu début janvier

« J’ai bien conscience que, dans notre position, la décision de ne pas retenir Eric peut interroger, mais la saison est encore très longue et la frustration est le premier écueil à éviter quand on veut construire de belles choses, a réagi Julien Monclar, manager général de l’ADA Blois, dans le communiqué du club. Eric a fait le travail jusqu’au bout, pour ça il a le respect de tout le monde ici, je lui souhaite le meilleur pour la suite. »

L’Américain figurait comme le 3e meilleur marqueur et le meilleur passeur blésois en championnat. Le leader d’ÉLITE 2 devrait donc se renforcer avec l’arrivée d’un joueur début janvier, afin de pallier le départ de Nottage. Et pour appréhender un début d’année civile qui s’annonce pour le moins chargé, avec la réception de la JL Bourg en 1/8e de finale de la Coupe de France, suivi des déplacements chez le co-leader Orléans puis à Nantes (9e) pour clore la phase aller du championnat.

Blois
Blois
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
derniermot
Un mec qui va à Charleroi ne peut avoir que tout notre respect, surtout si c'est pour du temps de jeu. Une fois qu'il verra la ville, il regrettera ptet Blois lol
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Betclic ELITE
00h00Impitoyable lors du 1 contre 1, Nadir Hifi remporte le concours des meneurs du All-Star Game
ELITE 2
00h00Eric Nottage quitte Blois et devrait rebondir à Charleroi
À l’étranger
00h00D.J. Cooper, un ancien MVP en Indonésie
Betclic ELITE
00h00ITW Stéphane Gombauld, All-Star pour son retour en France : « J’ai envie de revivre des moments incroyables avec Nancy »
Betclic ELITE
00h00ITW Élie Okobo, All-Star pour la 5e fois : « Je suis un ancien maintenant ! »
À l’étranger
00h00Dee Bost quitte le Brésil pour le Qatar… et va reformer un duo majeur de l’AS Monaco
Betclic Élite
00h00ITW Adam Mokoka, « l’énorme fierté » d’un All-Star Game après le « beau cadeau » de la victoire historique face à l’ASVEL
L'équipe monde pour le All-Star Game LNB 2025
Betclic ELITE
00h00Où regarder le All-Star Game LNB 2025 gratuitement ?
Tidjane Keita va participer au All-Star Game LNB 2025
ELITE 2
00h00Tidjan Keita appelé pour le All-Star Game LNB 2025
Maxime Raynaud a marqué 19 points dans une victoire des Kings
NBA
00h00Maxime Raynaud s’affirme à Sacramento, Diawara titulaire à New York
1 / 0
Livenews NBA
Maxime Raynaud a marqué 19 points dans une victoire des Kings
NBA
00h00Maxime Raynaud s’affirme à Sacramento, Diawara titulaire à New York
Victor Wembanyama au dunk sur Cody Williams lors de San Antonio - Utah
NBA
00h00De retour dans le cinq, Victor Wembanyama marque 32 points mais San Antonio se fait surprendre par Utah
NBA
00h00Zaccharie Risacher bientôt impliqué dans un transfert de superstar ?
Isaiah Thomas, ici avec Charlotte le 9 mars 2022, veut jouer en EuroLeague
NBA
00h00Isaiah Thomas aimerait jouer en EuroLeague : « Je veux juste jouer »
NBA
00h00Bilal Coulibaly réussit son meilleur match de la saison dans une victoire : « Je me sens en confiance »
Draymond Green a bien joué face aux Dallas Mavericks pour Noël
NBA
00h00Draymond Green et Steve Kerr se réconcilient après leur altercation virale
NBA
00h00Nicolas Batum a pris ses 63 derniers shoots à 3-points… et devrait bientôt dépasser Kobe Bryant !
NBA
00h00Anthony Davis se blesse encore, les Mavericks s’inclinent face aux Warriors le jour de Noël
NBA
00h00Shai Gilgeous-Alexander reconnaît la supériorité des Spurs après trois défaites consécutives
NBA
00h00Les Rockets écrasent les Lakers : domination totale à Los Angeles, J.J. Reddick en colère
1 / 0