Eric Nottage quitte Blois et devrait rebondir à Charleroi

Voilà une décision surprenante, alors que Blois vire en tête d’ÉLITE 2 pour cette fin d’année 2025 : Eric Nottage (1,87 m, 31 ans) a décidé de quitter l’ADA. Son départ est justifié par le club pour « des raisons à la fois personnelles et de demandes de responsabilités sportives accrues ». Titulaire seulement à 6 reprises en 17 matchs de championnat, le meneur américain serait lassé de son rôle de 6e homme.

Sur le parquet, l’ancien Antibois apportait pourtant satisfaction depuis le début de saison, en cumulant 11,9 points et 3,9 passes décisives de moyenne, en 22 minutes de jeu. Mais le joueur arrivé de Fribourg (Suisse) cet été a décidé de quitter l’Abeille des Aydes juste avant la mi-saison. Selon Alexandre Sanson, il devrait prochainement s’engager à Charleroi (Belgique).

Un renfort attendu début janvier

« J’ai bien conscience que, dans notre position, la décision de ne pas retenir Eric peut interroger, mais la saison est encore très longue et la frustration est le premier écueil à éviter quand on veut construire de belles choses, a réagi Julien Monclar, manager général de l’ADA Blois, dans le communiqué du club. Eric a fait le travail jusqu’au bout, pour ça il a le respect de tout le monde ici, je lui souhaite le meilleur pour la suite. »

L’Américain figurait comme le 3e meilleur marqueur et le meilleur passeur blésois en championnat. Le leader d’ÉLITE 2 devrait donc se renforcer avec l’arrivée d’un joueur début janvier, afin de pallier le départ de Nottage. Et pour appréhender un début d’année civile qui s’annonce pour le moins chargé, avec la réception de la JL Bourg en 1/8e de finale de la Coupe de France, suivi des déplacements chez le co-leader Orléans puis à Nantes (9e) pour clore la phase aller du championnat.