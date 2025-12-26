Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Draymond Green et Steve Kerr se réconcilient après leur altercation virale

NBA - L'incident entre Draymond Green et Steve Kerr lors du match contre Orlando a été résolu. Les deux hommes se sont excusés publiquement devant l'équipe des Warriors, permettant à Golden State de retrouver sa dynamique positive.
|
00h00
Résumé
Écouter
Draymond Green et Steve Kerr se réconcilient après leur altercation virale

Draymond Green a bien joué face aux Dallas Mavericks pour Noël

Crédit photo : © Darren Yamashita-Imagn Images

Une réconciliation rapide et des excuses publiques

Trois jours après leur altercation médiatisée, Draymond Green et Steve Kerr ont tourné la page. L’incident survenu lors de la victoire 120-97 contre Orlando Magic lundi soir avait fait le tour des réseaux sociaux, mais les Golden State Warriors ont su rapidement désamorcer la situation.

Un impact positif sur la dynamique de l’équipe

L’échange tendu entre Green et Kerr avait éclaté au troisième quart-temps lors d’un temps mort. Après une perte de balle de Green, l’entraîneur avait tenté de l’éloigner d’une discussion avec les arbitres, provoquant une dispute qui s’est soldée par le départ du joueur vers les vestiaires.

« Lundi soir n’était pas mon meilleur moment, et c’était un moment où j’avais besoin d’être calme dans le huddle », a déclaré Kerr mercredi. « Je regrette mes actions dans cet échange. Je me suis excusé auprès de lui. Il s’est excusé auprès de moi. Nous nous sommes tous les deux excusés auprès de l’équipe. »

Green, de son côté, a expliqué sa décision de quitter le banc : « Les choses étaient très tendues, et cela n’allait pas changer. J’ai pensé qu’il était préférable que je me retire du moment, que je laisse les choses se calmer. » Le vétéran a qualifié cette réaction de « moment de croissance énorme » pour lui.

LIRE AUSSI

Paradoxalement, cet incident semble avoir galvanisé les Warriors. L’équipe a remporté ses trois matchs suivants, portant son bilan à 16-15 et retrouvant un élan positif après des semaines difficiles. Stephen Curry a salué la gestion de la situation : « Ces deux-là sont dans un meilleur endroit. Ce genre de choses arrive. Ils ont le capital de nombreuses années de relation qui a eu ses moments. »

Jimmy Butler, qui était présent lors de l’altercation, a même exprimé son appréciation : « Ça ne va pas être calme tout le temps. C’est OK. Vous avez deux compétiteurs féroces qui ont gagné ensemble et veulent continuer à gagner. Je m’attends à ce que cela arrive. »

Selon ESPN, Green ne fera l’objet d’aucune sanction disciplinaire supplémentaire. Le général manager Mike Dunleavy Jr. a discuté avec le joueur après le match pour clarifier la situation. Cette résolution rapide témoigne de la maturité de l’organisation et de la solidité des relations construites au fil des douze saisons communes entre Green et Kerr, marquées par quatre titres NBA.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Inquiétude autour d’Enzo Goudou-Sinha, sorti blessé face à Chalon
ELITE 2
00h00Le SCABB se sépare officiellement d’Al-Amir Dawes
Betclic ELITE
00h00Le « must win » de Strasbourg face à Limoges, pour s’inviter à la Leaders Cup
NBA
00h00Nicolas Batum a pris ses 63 derniers shoots à 3-points… et devrait bientôt dépasser Kobe Bryant !
Betclic ELITE
00h00Le maintien de Saint-Quentin passera par « une mentalité de l’équipe conquérante » selon Éric Bartecheky
EuroLeague
00h00Catastrophe au Panathinaïkos, décimé par une épidémie avant le choc face à l’Olympiakos
Stéphane Eberlin et Caen veulent absolument finir l'année par un succès à Poitiers
ELITE 2
00h00Stéphane Eberlin et Caen sous très grosse pression à Poitiers pour le dernier match de l’année
Assemian Moulare lors de la large défaite de Bourg contre l'ASVEL en présaison
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL invaincue à Bourg depuis 21 ans : la JL Bourg face à une montagne historique
NBA
00h00« Ces rumeurs me donnent de la force pour travailler plus dur » : Guerschon Yabusele lucide face à sa situation aux Knicks
Alpha Diallo et l'AS Monaco retrouvent le Real Madrid ce vendredi
EuroLeague
00h00Où regarder gratuitement Monaco – Real Madrid ce vendredi 26 décembre ?
1 / 0
Livenews NBA
Draymond Green a bien joué face aux Dallas Mavericks pour Noël
NBA
00h00Draymond Green et Steve Kerr se réconcilient après leur altercation virale
NBA
00h00Nicolas Batum a pris ses 63 derniers shoots à 3-points… et devrait bientôt dépasser Kobe Bryant !
NBA
00h00Anthony Davis se blesse encore, les Mavericks s’inclinent face aux Warriors le jour de Noël
NBA
00h00Shai Gilgeous-Alexander reconnaît la supériorité des Spurs après trois défaites consécutives
NBA
00h00Les Rockets écrasent les Lakers : domination totale à Los Angeles, J.J. Reddick en colère
NBA
00h00« Ces rumeurs me donnent de la force pour travailler plus dur » : Guerschon Yabusele lucide face à sa situation aux Knicks
Nikola Jokic a signé un match de Noël exceptionnel contre Minnesota
NBA
00h00Nikola Jokic explose les compteurs avec 56 points face à Gobert et bat un record NBA en prolongation
Victor Wembanyama au dunk sur la défense d'OKC
NBA
00h00Wembanyama et les Spurs infligent une troisième défaite au Thunder et brisent l’invincibilité d’Oklahoma City à domicile
NBA
00h00Vincent Collet sur le banc des Cavaliers, mais Cleveland perd (encore) chez les Knicks lors du Christmas Game
James Nnaji face à Mikael Jantunen à la Summer League NBA 2023
NBA
00h00James Nnaji, ancien drafté NBA, rejoint l’université de Baylor en NCAA
1 / 0