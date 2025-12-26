Draymond Green et Steve Kerr se réconcilient après leur altercation virale

Une réconciliation rapide et des excuses publiques

Trois jours après leur altercation médiatisée, Draymond Green et Steve Kerr ont tourné la page. L’incident survenu lors de la victoire 120-97 contre Orlando Magic lundi soir avait fait le tour des réseaux sociaux, mais les Golden State Warriors ont su rapidement désamorcer la situation.

Un impact positif sur la dynamique de l’équipe

L’échange tendu entre Green et Kerr avait éclaté au troisième quart-temps lors d’un temps mort. Après une perte de balle de Green, l’entraîneur avait tenté de l’éloigner d’une discussion avec les arbitres, provoquant une dispute qui s’est soldée par le départ du joueur vers les vestiaires.

« Lundi soir n’était pas mon meilleur moment, et c’était un moment où j’avais besoin d’être calme dans le huddle », a déclaré Kerr mercredi. « Je regrette mes actions dans cet échange. Je me suis excusé auprès de lui. Il s’est excusé auprès de moi. Nous nous sommes tous les deux excusés auprès de l’équipe. »

Green, de son côté, a expliqué sa décision de quitter le banc : « Les choses étaient très tendues, et cela n’allait pas changer. J’ai pensé qu’il était préférable que je me retire du moment, que je laisse les choses se calmer. » Le vétéran a qualifié cette réaction de « moment de croissance énorme » pour lui.

Paradoxalement, cet incident semble avoir galvanisé les Warriors. L’équipe a remporté ses trois matchs suivants, portant son bilan à 16-15 et retrouvant un élan positif après des semaines difficiles. Stephen Curry a salué la gestion de la situation : « Ces deux-là sont dans un meilleur endroit. Ce genre de choses arrive. Ils ont le capital de nombreuses années de relation qui a eu ses moments. »

Jimmy Butler, qui était présent lors de l’altercation, a même exprimé son appréciation : « Ça ne va pas être calme tout le temps. C’est OK. Vous avez deux compétiteurs féroces qui ont gagné ensemble et veulent continuer à gagner. Je m’attends à ce que cela arrive. »

Selon ESPN, Green ne fera l’objet d’aucune sanction disciplinaire supplémentaire. Le général manager Mike Dunleavy Jr. a discuté avec le joueur après le match pour clarifier la situation. Cette résolution rapide témoigne de la maturité de l’organisation et de la solidité des relations construites au fil des douze saisons communes entre Green et Kerr, marquées par quatre titres NBA.