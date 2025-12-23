Tensions explosives entre Draymond Green et Steve Kerr : comment les Warriors transforment la crise en succès

Les Warriors traversent une période mouvementée avec Draymond Green au cœur de plusieurs incidents marquants. L’ailier-fort de 35 ans a d’abord été expulsé face aux Phoenix Suns après seulement huit minutes de jeu, puis a quitté volontairement le terrain lors du match suivant contre Orlando Magic suite à une vive altercation avec Steve Kerr.

Steve Kerr said Draymond Green chose to go to the locker room after the two had a heated argument during an early third quarter timeout. He wasn’t sent there. Green returned to bench for fourth quarter but Kerr said he wouldn’t have gone back to Green. Full soundbite pic.twitter.com/SPZvuqteIB — Anthony Slater (@anthonyVslater) December 23, 2025

Une expulsion controversée qui divise

Face aux Suns, Green a écopé de deux fautes techniques consécutives après avoir poussé Collin Gillespie et échangé avec les arbitres. Cette première expulsion de la saison, sa 21e en carrière, a provoqué la colère de Steve Kerr qui n’a pas hésité à critiquer ouvertement l’arbitrage.

« J’ai trouvé ça faible. Il méritait une première faute technique parce qu’il parlait aux arbitres. Mais la seconde, alors qu’il marchait vers le banc et qu’il a juste crié quelque chose, c’est excessif », a déclaré l’entraîneur des Warriors. Kerr a également pointé du doigt l’incohérence de l’arbitrage en évoquant un incident impliquant Dillon Brooks : « On a vu un joueur adverse frapper Stephen à l’estomac l’autre soir, de manière préméditée, et il n’y a pas eu d’expulsion. »

Paradoxalement, cette expulsion a galvanisé Golden State qui a remporté le match 119-116. Stephen Curry a confirmé cet effet inattendu : « Le match était haché et très physique au début. Quand Draymond est sorti, ça nous a réveillés. On savait qu’on devait jouer plus dur sans lui. »

Auto-exclusion après une dispute avec Kerr

Deux jours plus tard contre Orlando Magic, Green a de nouveau fait parler de lui en quittant volontairement le terrain après une dispute avec Steve Kerr lors d’un temps mort du troisième quart-temps. L’intérieur est rentré au vestiaire avant de revenir sur le banc pour le quatrième quart-temps, sans toutefois rejouer.

« Les esprits se sont échauffés, j’ai pensé qu’il valait mieux que je parte », s’est justifié Green après la victoire 120-97 des Warriors. « Je ne crois pas que la situation aurait pu s’améliorer alors le mieux était de m’éloigner. C’est la vie. On passe à autre chose. Tout va bien. »

Steve Kerr a confirmé l’incident tout en restant discret sur les détails : « Ce qui s’est passé est regrettable. On a eu une petite discussion et il a décidé de retourner au vestiaire pour se calmer. Tout cela relève de la vie privée, je n’ai rien d’autre à ajouter. Il n’allait pas retourner sur le terrain. »

Ces épisodes successifs illustrent la personnalité explosive de Green, qui reste néanmoins un élément clé des Warriors malgré ces incidents répétés. L’équipe a prouvé sa capacité à réagir positivement dans l’adversité, remportant les deux rencontres concernées.