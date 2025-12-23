Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Tensions explosives entre Draymond Green et Steve Kerr : comment les Warriors transforment la crise en succès

Draymond Green multiplie les incidents avec une expulsion face aux Suns puis une sortie volontaire contre Orlando après une dispute avec son entraîneur Steve Kerr, soulevant des questions sur l'arbitrage NBA.
|
00h00
Résumé
Écouter
Tensions explosives entre Draymond Green et Steve Kerr : comment les Warriors transforment la crise en succès
Crédit photo : Eakin Howard-Imagn Images

Les Warriors traversent une période mouvementée avec Draymond Green au cœur de plusieurs incidents marquants. L’ailier-fort de 35 ans a d’abord été expulsé face aux Phoenix Suns après seulement huit minutes de jeu, puis a quitté volontairement le terrain lors du match suivant contre Orlando Magic suite à une vive altercation avec Steve Kerr.

Une expulsion controversée qui divise

Face aux Suns, Green a écopé de deux fautes techniques consécutives après avoir poussé Collin Gillespie et échangé avec les arbitres. Cette première expulsion de la saison, sa 21e en carrière, a provoqué la colère de Steve Kerr qui n’a pas hésité à critiquer ouvertement l’arbitrage.

« J’ai trouvé ça faible. Il méritait une première faute technique parce qu’il parlait aux arbitres. Mais la seconde, alors qu’il marchait vers le banc et qu’il a juste crié quelque chose, c’est excessif », a déclaré l’entraîneur des Warriors. Kerr a également pointé du doigt l’incohérence de l’arbitrage en évoquant un incident impliquant Dillon Brooks : « On a vu un joueur adverse frapper Stephen à l’estomac l’autre soir, de manière préméditée, et il n’y a pas eu d’expulsion. »

Paradoxalement, cette expulsion a galvanisé Golden State qui a remporté le match 119-116. Stephen Curry a confirmé cet effet inattendu : « Le match était haché et très physique au début. Quand Draymond est sorti, ça nous a réveillés. On savait qu’on devait jouer plus dur sans lui. »

– Journée 21122025

Auto-exclusion après une dispute avec Kerr

Deux jours plus tard contre Orlando Magic, Green a de nouveau fait parler de lui en quittant volontairement le terrain après une dispute avec Steve Kerr lors d’un temps mort du troisième quart-temps. L’intérieur est rentré au vestiaire avant de revenir sur le banc pour le quatrième quart-temps, sans toutefois rejouer.

« Les esprits se sont échauffés, j’ai pensé qu’il valait mieux que je parte », s’est justifié Green après la victoire 120-97 des Warriors. « Je ne crois pas que la situation aurait pu s’améliorer alors le mieux était de m’éloigner. C’est la vie. On passe à autre chose. Tout va bien. »

Steve Kerr a confirmé l’incident tout en restant discret sur les détails : « Ce qui s’est passé est regrettable. On a eu une petite discussion et il a décidé de retourner au vestiaire pour se calmer. Tout cela relève de la vie privée, je n’ai rien d’autre à ajouter. Il n’allait pas retourner sur le terrain. »

Ces épisodes successifs illustrent la personnalité explosive de Green, qui reste néanmoins un élément clé des Warriors malgré ces incidents répétés. L’équipe a prouvé sa capacité à réagir positivement dans l’adversité, remportant les deux rencontres concernées.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Nathan Kuta va-t-il rejouer pour Orléans ce mardi chez l'Aix-Maurienne Savoie Basket ?
ELITE 2
00h00Orléans, co-leader d’ELITE 2, espère retrouver son pivot
T.J. Parker a pris en main la Chorale de Roanne depuis trois semaines
ELITE 2
00h00À Roanne, T.J. Parker se dit « très, très heureux »
E.J. Dambreville va retrouver la compétition avec Nantes
ELITE 2
00h00E.J. Dambreville de retour avec Nantes avant un déplacement relevé à Denain
Thomas Heurtel va être ménagé pour ses retrouvailles avec l'Anadolu Efes Istanbul
EuroLeague
00h00ASVEL – Anadolu Efes Istanbul : De Colo espéré, Traoré forfait, Heurtel ménagé
Robert Ford III est incertain pour La Rochelle - Hyères-Toulon
ELITE 2
00h00Stade Rochelais : Robert Ford III incertain face à Hyères-Toulon
Robin Ducoté est blessé au mollet et forfait contre Le Portel
Betclic ELITE
00h00Un nouveau blessé à la JDA : Dijon privé d’une rotation extérieure
Jean-Christophe Prat revient sur le difficile début de saison du BCM Gravelines-Dunkerque
Betclic ELITE
00h00Le BCM en souffrance, Jean-Christophe Prat s’exprime : « Ceux qui me prenaient pour un demi-dieu il y a deux ans, doivent dire aujourd’hui que je suis la dernière des m… »
L'ALM Evreux peine sportivement et financièrement, et le public se fait de moins en moins nombreux dans les tribunes
ELITE 2
00h00L’ALM Évreux perd son public : « Les supporters ont été habitués au caviar » reconnaît le président
Licencié par le FC Barcelone le 10 novembre, Joan Peñarroya rejoint le Partizan Belgrade
EuroLeague
00h00Un coach espagnol et un ancien joueur NBA arrivent au Partizan Belgrade
C'est officiel, Alicia Tournebize rejoint South Carolina
NCAA
00h00Alicia Tournebize officiellement à South Carolina : la pépite française débarque en NCAA en cours de saison
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Tensions explosives entre Draymond Green et Steve Kerr : comment les Warriors transforment la crise en succès
Moussa Diabaté s'est démené pour maintenir Charlotte à flot à Cleveland
NBA
00h00Moussa Diabaté a tout donné face à Cleveland : 14 rebonds et une activité folle malgré la défaite
Sidy Cissoko a marqué 16 points mais Portland a perdu contre Détroit
NBA
00h00NBA – Sidy Cissoko à son avantage malgré la défaite de Portland face à Detroit
NBA
00h00Mohamed Diawara est désormais devant Guerschon Yabusele dans la rotation des Knicks
Rudy Gobert a passé le cap des 10 000 rebonds !
NBA
00h00Gobert entre dans l’histoire, Raynaud confirme, Traoré s’affirme
Victor Wembanyama avec les Metropolitans 92 en 2022-2023
Betclic ELITE
00h00Le maire de Boulogne-Billancourt visé par une enquête sur le transfert de Wembanyama aux Metropolitans 92
Victor Wembanyama a dominé la raquette des Wizards ce dimanche
NBA
00h00Victor Wembanyama domine encore Washington : 14 points et 12 rebonds en 22 minutes
NBA
00h00Alexandre Sarr, Noah Penda et Maxime Raynaud en double-double, Tidjane Salaün responsabilisé à Charlotte
NBA
00h00Record de points égalé et premier double-double en NBA pour Noah Penda !
NBA
00h00100 matchs NBA consécutifs avec un contre : Victor Wembanyama intègre un cercle très fermé !
1 / 0