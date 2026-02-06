Recherche
Betclic ELITE

Nikola Jovanovic (Limoges), avant la réception de Cholet : « C’était la première fois que je commençais la saison avec une blessure »

En difficulté en début de saison avec le Limoges CSP, Nikola Jovanovic monte en puissance depuis plusieurs semaines. Auteur de son meilleur match de l’exercice à Saint-Quentin, l’intérieur serbe s’est confié avant la réception de Cholet sur sa blessure, sa forme actuelle et les enjeux du rendez-vous à Beaublanc.
|
00h00
Résumé
Écouter
Excellent à Saint-Quentin, Nikola Jovanovic espère sa saison lancée avec le Limoges CSP

Crédit photo : Limoges CSP - Sulyvan MANFROI

Joueur du Limoges CSPNikola Jovanovic (2,11 m, 32 ans) a signé son meilleur match de la saison à Saint-Quentin avec 20 points et 13 rebonds en 27 minutes. Une performance référence, dans un contexte tendu pour le club limougeaud, qui n’avait remporté qu’un seul de ses huit premiers matchs de championnat avant ce déplacement capital chez un concurrent direct.

LIRE AUSSI

Un début de saison plombé par une blessure

Arrivé à Limoges avec un statut important à l’intersaison, Nikola Jovanovic a mis du temps à répondre aux attentes. La raison est avant tout physique.

« Je n’ai plus de douleur. C’était la première fois de ma carrière que je commençais la saison avec une blessure. J’ai essayé de jouer avec, mais c’était plutôt difficile. Maintenant, ça va mieux et je veux faire le maximum pour l’équipe. »

Touché avant même le début de l’exercice, le pivot serbe a dû composer avec un manque de rythme et de continuité. Une situation inédite pour lui, qui a logiquement retardé son intégration et son impact régulier dans le jeu du CSP.

Un rôle de cadre assumé dans un contexte délicat

Dans une équipe souvent bousculée cette saison, Nikola Jovanovic reste l’un des joueurs les plus expérimentés de l’effectif. Une responsabilité qu’il assume pleinement, malgré les nombreuses consignes et remontrances visibles depuis le banc.

« Je vois cela d’une manière positive et je fais tout ce qu’il me dit. Dans l’équipe, je suis un des joueurs qui a le plus d’expérience et je dois aider mes coéquipiers. »

Dans un collectif parfois fragile, sa capacité à tenir la raquette, sécuriser le rebond et calmer le jeu est devenue essentielle, notamment lorsque le CSP est sous pression.

Un match référence à Saint-Quentin pour relancer la dynamique

Face à Saint-Quentin, Nikola Jovanovic a su répondre présent dans un match à fort enjeu. Davantage sollicité après les fautes rapides de Gavin Ware, il a pesé dans la peinture et provoqué de nombreuses fautes adverses, notamment sur la ligne des lancers francs.

Cette prestation a marqué un tournant, après un premier double-double encourageant la semaine précédente contre Strasbourg (12 points et 15 rebonds). Deux signaux positifs dans une période où son avenir à Limoges avait été évoqué avec insistance.

Effacer le match aller face à Cholet

Battu à l’aller dans les Mauges, Limoges n’avait pas vu un grand Jovanovic ce soir-là.

« C’était un match dans lequel je n’ai pas bien joué. Mais je pense qu’il est normal qu’il y ait des matchs où l’on joue moins bien. Je pense que maintenant, l’équipe se sent bien. Nous avons de nouveau tous les joueurs, à part Vincent, mais je pense qu’il sera peut-être de retour pour le match contre Paris, et on donnera tout pour gagner ce match. »

La victoire à Saint-Quentin a offert un bol d’air au CSP, mais la réception de Cholet Basket s’annonce comme un véritable test pour confirmer cette embellie.

Les clés du match selon le pivot serbe

Face à une équipe choletaise réputée pour sa continuité et sa rigueur, Nikola Jovanovic sait que le moindre relâchement pourrait être fatal.

« Il faudra être concentrés, jouer fort et exécuter toutes les choses demandées par notre entraîneur. Cholet a plusieurs joueurs d’expérience, présents dans l’équipe depuis plusieurs années, mais ils ont également de jeunes joueurs talentueux. On va bien se préparer. »

Relancé par sa performance à Saint-Quentin, Nikola Jovanovic apparaît désormais comme l’un des leviers majeurs du maintien limougeaud. À Beaublanc, le CSP devra confirmer pour espérer enchaîner une deuxième victoire consécutive en 2026 et sortir durablement de la zone dangereuse.

Par Antoine Marty, à Beaublanc,

Limoges
Limoges
