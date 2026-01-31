De la menace d’un départ à une performance majeure dans un match crucial : Nikola Jovanovic, libérateur du Limoges CSP à Saint-Quentin

Contesté, d’abord, puis étincelant lors d’un match charnière : Nikola Jovanovic (2,11 m, 32 ans) a répondu à tous ses détracteurs lors de la victoire du Limoges CSP à Saint-Quentin ce vendredi (77-86). Ultra dominant dans la raquette, l’intérieur serbe a réalisé son meilleur match de la saison. Il a porté les siens vers la victoire, à Pierre-Ratte, en compilant 20 points, 13 rebonds et 3 passes décisives, en 27 minutes de jeu.

Davantage sollicité après trois fautes rapides de Gavin Ware, Jovanovic a pesé lourd et assurément provoqué quelques maux de tête à la défense saint-quentinoise. « Quand Gavin est sorti, on aurait très bien pu paniquer, commentait Nicolas Lang dans les colonnes du Populaire du Centre. Mais “Niko” a été très précieux. »

Les Picards pensaient avoir trouvé la solution, en envoyant le pivot à de multiples reprises sur la ligne des lancers. Mais après de premiers passages sans grande réussite, le géant francophone, né à Belgrade, a corrigé le tir et ajouté des points précieux en fin de match (12/19 aux lancers francs au final). Jusqu’à définitivement faire basculer la rencontre.

Installé dans la raquette jusqu’à la fin de saison ?

Sa place dans l’effectif limougeaud avait été remise en question, alors que le Cercle Saint-Pierre traversait une période plus que délicate, symbolisée par une seule victoire en 8 matchs de championnat. Jovanovic était même pressenti sur le départ avant le début d’année 2026, rapportait Le Populaire du Centre. Force est de constater que le Serbe a redressé le cap au meilleur des moments, dans un match de bas de tableau crucial face au SQBB (15e).

𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗗𝗢𝗨𝗕𝗟𝗘-𝗗𝗢𝗨𝗕𝗟𝗘 🚨 Le MVP du match Nikola Jovanovic n'a pas fait les choses à moitié pour aider le @limogescsp à s'imposer en #BetclicELITE ce vendredi soir 🔥💪 20 PTS | 13 RBDS | 3 PDS | 1 CTR | 25 D'ÉVAL

La première recrue de l’intersaison du CSP avait déjà (re)trouvé des couleurs contre Strasbourg, la semaine précédente, en réalisant son premier double-double de la saison (12 points, 15 rebonds). Avec un point d’exclamation comme celui contre Saint-Quentin, Jovanovic pourrait définitivement faire arrêter les recherches d’un nouveau pivot à Limoges. D’autant que les dirigeants limougeauds étudient davantage une autre piste, celle de Charles Kahudi, pour renforcer leur effectif en vue de la fin de saison.