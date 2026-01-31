Recherche
Betclic ELITE

De la menace d’un départ à une performance majeure dans un match crucial : Nikola Jovanovic, libérateur du Limoges CSP à Saint-Quentin

Betclic ÉLITE - Sur la sellette fin décembre, Nikola Jovanovic a réalisé sa meilleure performance au moment optimal avec Limoges. Dominant dans la raquette et auteur d'un énorme double-double à Saint-Quentin, l'intérieur serbe a libéré les siens lors de ce match crucial vendredi.
Résumé
De la menace d’un départ à une performance majeure dans un match crucial : Nikola Jovanovic, libérateur du Limoges CSP à Saint-Quentin

Nikola Jovanovic a réalisé le meilleur match de sa saison contre Saint-Quentin vendredi.

Crédit photo : Quentin Berbey / Limoges CSP

Contesté, d’abord, puis étincelant lors d’un match charnière : Nikola Jovanovic (2,11 m, 32 ans) a répondu à tous ses détracteurs lors de la victoire du Limoges CSP à Saint-Quentin ce vendredi (77-86). Ultra dominant dans la raquette, l’intérieur serbe a réalisé son meilleur match de la saison. Il a porté les siens vers la victoire, à Pierre-Ratte, en compilant 20 points, 13 rebonds et 3 passes décisives, en 27 minutes de jeu.

Davantage sollicité après trois fautes rapides de Gavin Ware, Jovanovic a pesé lourd et assurément provoqué quelques maux de tête à la défense saint-quentinoise. « Quand Gavin est sorti, on aurait très bien pu paniquer, commentait Nicolas Lang dans les colonnes du Populaire du Centre. Mais “Niko” a été très précieux. »

Les Picards pensaient avoir trouvé la solution, en envoyant le pivot à de multiples reprises sur la ligne des lancers. Mais après de premiers passages sans grande réussite, le géant francophone, né à Belgrade, a corrigé le tir et ajouté des points précieux en fin de match (12/19 aux lancers francs au final). Jusqu’à définitivement faire basculer la rencontre.

Installé dans la raquette jusqu’à la fin de saison ?

Sa place dans l’effectif limougeaud avait été remise en question, alors que le Cercle Saint-Pierre traversait une période plus que délicate, symbolisée par une seule victoire en 8 matchs de championnat. Jovanovic était même pressenti sur le départ avant le début d’année 2026, rapportait Le Populaire du Centre. Force est de constater que le Serbe a redressé le cap au meilleur des moments, dans un match de bas de tableau crucial face au SQBB (15e).

La première recrue de l’intersaison du CSP avait déjà (re)trouvé des couleurs contre Strasbourg, la semaine précédente, en réalisant son premier double-double de la saison (12 points, 15 rebonds). Avec un point d’exclamation comme celui contre Saint-Quentin, Jovanovic pourrait définitivement faire arrêter les recherches d’un nouveau pivot à Limoges. D’autant que les dirigeants limougeauds étudient davantage une autre piste, celle de Charles Kahudi, pour renforcer leur effectif en vue de la fin de saison.

