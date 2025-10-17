Recherche
Betclic Élite

Pourquoi Nikola Jovanovic, nouvel intérieur du Limoges CSP, parle français

Betclic ELITE - Nikola Jovanovic, pivot serbe du Limoges CSP, a surpris tout le monde en s’exprimant en français depuis son arrivée en Betclic ÉLITE. Le joueur de 31 ans a expliqué à ICI Limousin les raisons de cette aisance linguistique inattendue.
00h00
Pourquoi Nikola Jovanovic, nouvel intérieur du Limoges CSP, parle français

Nikola Jovanovic, nouvelle recrue de Limoges, maîtrise déjà le français

Crédit photo : Limoges CSP / Sulyvan Manfroi

Nikola Jovanovic (2,11 m, 31 ans) n’est pas seulement un renfort de taille pour le Limoges CSP – 2,11 m sous la toise – mais aussi un atout d’intégration. L’intérieur serbe, passé par l’Etoile Rouge de Belgrade, l’Italie, la Russie, la Croatie et la Belgique, s’exprime déjà très bien en français.

Un Serbe francophone au Palais des Sports de Beaublanc

Arrivé cet été en Haute-Vienne, Nikola Jovanovic a rapidement conquis le staff et ses coéquipiers, notamment par son attitude et… sa maîtrise du français. « Mes parents m’ont inscrit à l’école française quand j’étais petit, à l’école élémentaire et au lycée, mes classes étaient en français », explique-t-il au micro d’ICI Limousin. Un détail qui fait la différence dans un vestiaire souvent multiculturel. « C’est un super gars, très humble, c’est un joueur d’équipe, qui n’est pas égoïste », confie son entraîneur Dario Gjergja, qui l’a auparavant coaché à Ostende en Belgique, à Jérôme Ostermann.

Des débuts compliqués mais prometteurs

Blessé pendant la présaison, Jovanovic admet être encore en phase de reprise : « Malheureusement, je suis resté sur le côté 3 ou 4 semaines. Je n’ai joué qu’un match de présaison. Je sais ce dont je suis capable. En attendant, j’essaye d’aider l’équipe. Je me sens de mieux en mieux chaque jour, ça va aller. »

Son coach tempère mais reste confiant : « Je pense qu’il n’est même pas à 30 % de ses capacités. À 100 %, il peut amener plus de rebonds, du jeu dos au panier et sur pick and roll aussi. »

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Nikola Jovanovic.jpg
Nikola JOVANOVIC
Poste(s): Pivot
Taille: 211 cm
Âge: 31 ans (06/01/1994)

Nationalités:

logo ser.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
7,7
#95
REB
1,7
#136
PD
0,3
#153

Une intégration facilitée avant le déplacement à Nancy

En plus de ses qualités techniques, le pivot serbe impressionne par son envie d’intégration : « Limoges est un club incroyable. Je connais son histoire, qu’il a gagné l’EuroLeague… Le nouveau management et le nouvel entraîneur m’ont donné confiance. »

Le Limoges CSP comptera sur lui dès samedi (18h20) à Nancy pour poursuivre sa montée en puissance en Betclic ÉLITE.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu'il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l'Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Limoges
Limoges
Commentaires

jeildo
Je voudrais personnellement plus de joueurs comme ça dans notre championnat.
