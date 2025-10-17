Productif au SLUC Nancy, Martin Breunig va quitter le club pour retourner en Allemagne

Arrivé en Lorraine en septembre dernier, Martin Breunig (2,03 m, 33 ans) va bientôt faire ses valises. Le SLUC Nancy a annoncé ce vendredi matin que l’intérieur germano-thaïlandais terminera son aventure avec le club à la fin du mois d’octobre.

L’ancien joueur du Mitteldeutscher Basketball Club saisira ensuite une opportunité de carrière en rejoignant les Hambourg Towers, engagés cette saison en EuroCup. Il retrouvera sur place un ancien joueur du SLUC Nancy, le Français Zacharie Perrin.

L’aventure de Martin BREUNIG avec le @SLUCbasketNancy prendra fin à l’issue du match du 1er Novembre face à la SIG Strasbourg. Cette libération permettra à Martin de revenir en Allemagne et de saisir la belle opportunité de rejoindre le Club d’Hambourg qui dispute l’Eurocup ! pic.twitter.com/6IZN3NSNdY — SLUC Nancy Basket (@SLUCbasketNancy) October 17, 2025

Une parenthèse courte mais productive à Nancy

Dans son communiqué, le club lorrain précise que cette séparation anticipée permet à son numéro 12 de « revenir en Allemagne et de saisir la belle opportunité de rejoindre Hambourg ». Jusqu’à son départ, l’intérieur germano-thaïlandais restera pleinement impliqué : « Martin aura à cœur de continuer à apporter tout son talent et son énergie à notre équipe pour les trois matchs lui restant à disputer sous les couleurs nancéiennes », peut-on lire dans le message du club.

Le natif de Leverkusen sera encore là pour les rencontres face à Limoges, Gravelines-Dunkerque et Strasbourg avant de traverser le Rhin pour rejoindre le voisin allemand.

PROFIL JOUEUR Martin BREUNIG Poste(s): Pivot Taille: 203 cm Âge: 33 ans (18/02/1992) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 11 #56 REB 5,3 #27 PD 2,3 #56

Vu à 3 reprises sur les parquets de Betclic Elite en ce début de saison, l’ex-étudiant de Washington puis Montana en NCAA a montré des belles choses pour sa découverte du haut niveau français avec ses 11 points, 5,3 rebonds et 2,3 passes pour 16,7 d’évaluation en 27 minutes. Avec lui, l’équipe de Sylvain Lautié a pris l’eau à Villeurbanne avant de s’opposer à la JL Bourg puis de battre Boulazac.

De Nancy à Hambourg, un retour au pays pour l’expérimenté intérieur

Arrivé en Lorraine à la mi-septembre, Breunig devait initialement renforcer le SLUC sur toute la saison 2025-2026. Il va finalement retrouver une Bundesliga, où, il a joué la quasi-totalité de sa carrière professionnelle, notamment à Bonn, Oldenbourg et Ludwigsbourg, avant de découvrir la Betclic ÉLITE le mois dernier. Sa signature à Hambourg lui permettra de retrouver un championnat qu’il connaît bien, tout en évoluant dans une compétition européenne relevée, l’EuroCup.

Nancy devra rapidement se réorganiser

Le SLUC Nancy, qui avait misé sur lui grâce à son jeu mobile et complet, va devoir réorganiser sa raquette pour la suite de la saison. L’intérieur s’était bien intégré au groupe de Sylvain Lautié, contribuant par son expérience et sa rigueur à l’équilibre du secteur intérieur nancéien. Il était un des cadres du collectif lorrain. Nancy est actuellement douzième au classement avec 1 victoire et 2 défaites.