Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Productif au SLUC Nancy, Martin Breunig va quitter le club pour retourner en Allemagne

Betclic Elite - Le SLUC Nancy a officialisé ce vendredi le départ à venir de son intérieur germano-thaïlandais Martin Breunig, attendu à Hambourg (Allemagne) après le 1er novembre.
|
00h00
Résumé
Écouter
Productif au SLUC Nancy, Martin Breunig va quitter le club pour retourner en Allemagne

Martin Breunig va quitter le SLUC Nancy

Crédit photo : SLUC Nancy / Com1Sport

Arrivé en Lorraine en septembre dernier, Martin Breunig (2,03 m, 33 ans) va bientôt faire ses valises. Le SLUC Nancy a annoncé ce vendredi matin que l’intérieur germano-thaïlandais terminera son aventure avec le club à la fin du mois d’octobre.

L’ancien joueur du Mitteldeutscher Basketball Club saisira ensuite une opportunité de carrière en rejoignant les Hambourg Towers, engagés cette saison en EuroCup. Il retrouvera sur place un ancien joueur du SLUC Nancy, le Français Zacharie Perrin.

Une parenthèse courte mais productive à Nancy

Dans son communiqué, le club lorrain précise que cette séparation anticipée permet à son numéro 12 de « revenir en Allemagne et de saisir la belle opportunité de rejoindre Hambourg ». Jusqu’à son départ, l’intérieur germano-thaïlandais restera pleinement impliqué : « Martin aura à cœur de continuer à apporter tout son talent et son énergie à notre équipe pour les trois matchs lui restant à disputer sous les couleurs nancéiennes », peut-on lire dans le message du club.

Le natif de Leverkusen sera encore là pour les rencontres face à Limoges, Gravelines-Dunkerque et Strasbourg avant de traverser le Rhin pour rejoindre le voisin allemand.

PROFIL JOUEUR
Martin BREUNIG
Poste(s): Pivot
Taille: 203 cm
Âge: 33 ans (18/02/1992)

Nationalités:

logo GER.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
11
#56
REB
5,3
#27
PD
2,3
#56

Vu à 3 reprises sur les parquets de Betclic Elite en ce début de saison, l’ex-étudiant de Washington puis Montana en NCAA a montré des belles choses pour sa découverte du haut niveau français avec ses 11 points, 5,3 rebonds et 2,3 passes pour 16,7 d’évaluation en 27 minutes. Avec lui, l’équipe de Sylvain Lautié a pris l’eau à Villeurbanne avant de s’opposer à la JL Bourg puis de battre Boulazac.

LIRE AUSSI

De Nancy à Hambourg, un retour au pays pour l’expérimenté intérieur

Arrivé en Lorraine à la mi-septembre, Breunig devait initialement renforcer le SLUC sur toute la saison 2025-2026. Il va finalement retrouver une Bundesliga, où, il a joué la quasi-totalité de sa carrière professionnelle, notamment à Bonn, Oldenbourg et Ludwigsbourg, avant de découvrir la Betclic ÉLITE le mois dernier. Sa signature à Hambourg lui permettra de retrouver un championnat qu’il connaît bien, tout en évoluant dans une compétition européenne relevée, l’EuroCup.

Nancy devra rapidement se réorganiser

Le SLUC Nancy, qui avait misé sur lui grâce à son jeu mobile et complet, va devoir réorganiser sa raquette pour la suite de la saison. L’intérieur s’était bien intégré au groupe de Sylvain Lautié, contribuant par son expérience et sa rigueur à l’équilibre du secteur intérieur nancéien. Il était un des cadres du collectif lorrain. Nancy est actuellement douzième au classement avec 1 victoire et 2 défaites.

Nancy
Nancy
Suivre
Hambourg
Hambourg
Suivre
Allemagne
Allemagne
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
pauldoux
Surprenant non ?
Répondre
(0) J'aime
timotisane
Ils sont sympa Nancy quand même, ils laissent tous leurs joueurs partir avant la fin de leur contrat! (Frisch, Thompson, Labanca) J'imagine qu'il y avait des options, buy out etc mais bon...
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Franck Ntilikina et l'Olympiakos l'ont emporté face au Maccabi Tel Aviv de Jaylen Hoard
EuroLeague
00h00Jaylen Hoard brille malgré la défaite du Maccabi contre l’Olympiakos de Ntilikina, Sylvain Francisco et le Zalgiris en difficulté face à Milan
Elie Okobo et Monaco veulent se racheter en EuroLeague contre Valence
EuroLeague
00h00Comment regarder gratuitement Monaco – Valence ce vendredi en EuroLeague
Martin Breunig va quitter le SLUC Nancy
Betclic ELITE
00h00Productif au SLUC Nancy, Martin Breunig va quitter le club pour retourner en Allemagne
Sarah Cissé s'est régalée avec le BLMA contre Sassari
EuroCup Féminine
00h0041 points en cumulé pour Sarah Cissé (18 ans) et Nell Angloma (19 ans) lors du large succès de Lattes-Montpellier face à Sassari
Nikola Jovanovic, nouvelle recrue de Limoges, maîtrise déjà le français
Betclic ELITE
00h00Pourquoi Nikola Jovanovic, nouvel intérieur du Limoges CSP, parle français
ELITE 2
00h00Challans perd encore un joueur, son coach désespère : « Je m’appelle Lambert, pas Harry Potter »
Zaccharie Risacher a marqué 24 points pour son dernier match de présaison NBA
NBA
00h00Zaccharie Risacher brille, mais Atlanta s’incline face à Houston pour conclure la présaison
La Liga U a été lancée en Espagne le week-end dernier
Liga Endesa
00h00L’Espagne copie le modèle français : la Liga ACB a lancé son championnat Espoirs U22
Leila Lacan et Basket Landes se sont imposés à Mersin en EuroLeague
EuroLeague Féminine
00h00Basket Landes s’offre une victoire à Mersin, Bourges redémarre à Gdynia
Olivier Sarr en pré-saison NBA contre Boston
NBA
00h00Olivier Sarr libéré par les Toronto Raptors après la pré-saison
1 / 0
Livenews NBA
Zaccharie Risacher a marqué 24 points pour son dernier match de présaison NBA
NBA
00h00Zaccharie Risacher brille, mais Atlanta s’incline face à Houston pour conclure la présaison
Olivier Sarr en pré-saison NBA contre Boston
NBA
00h00Olivier Sarr libéré par les Toronto Raptors après la pré-saison
NBA
00h00Adama Bal est resté un Knick pendant… 56 minutes : direction Westchester ?
NBA
00h00Moussa Diabaté brille dans le carton offensif de Charlotte contre Memphis
Guerschon Yabusele et New York ont perdu à domicile contre Washington ce lundi 13 octobre
NBA
00h00Avec Yabusele et Dadiet titulaires, les Knicks ont été dominés par Washington
Joan Beringer
NBA
00h00Joan Beringer signe un double-double pour sa première titularisation avec Minnesota
Victor Wembanyama a été dominant face à Indiana ce lundi 13 octobre en présaison NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama monte encore en puissance : 27 points et 11 rebonds contre Indiana
NBA
00h00Une opportunité sur un nouveau poste pour Maxime Raynaud suite à une blessure ?
Nolan Traore a profité de l'absence d'Egor Demin, ici à sa droite, lors des matches de Brooklyn en Chine
NBA
00h00Nolan Traoré encore titulaire mais toujours en apprentissage avec Brooklyn
Noah Penda a joué 23 minutes dans la victoire d'Orlando contre Miami
NBA
00h00Noah Penda continue de séduire en présaison avec Orlando
1 / 0