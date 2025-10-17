Courtside, épisode 20 : Les jeunes en Betclic ÉLITE, une simple année sans ou une saison de transition ?

Après plusieurs saisons fastes pour la formation française, marquées par les sélections de Victor Wembanyama (2023) et Zaccharie Risacher (2024) en première position de la Draft NBA, l’épisode 20 du podcast Courtside s’interroge sur la relève en Betclic ÉLITE. Avec Maxime Bodilis et Gabriel Pantel-Jouve, place à un état des lieux des jeunes talents à suivre sur la saison 2025-2026.

Une génération en transition ?

La saison 2024-2025 a confirmé la qualité du travail des clubs français, avec trois jeunes draftés — Nolan Traoré, Noah Penda et Mohamed Diawara — mais la cuvée 2026 s’annonce plus calme. Faut-il parler d’un creux générationnel ou d’une phase de transition avant le retour d’une vague dorée ?

Nos deux journalistes en débattent, en mettant notamment en lumière Adam Atamna, le seul Français actuellement annoncé dans les mock drafts 2026, ainsi que Hugo Yimga-Moukouri (Nanterre) et Aaron Towo-Nansi (Cholet), déjà bien installés dans les rotations professionnelles malgré leur jeune âge, mais qui ne seront éligibles qu’en 2027 et 2028. Les scouts NBA seront peut-être moins nombreux à venir en France cette saison, mais si Nathan Soliman – éligible en 2028 – passe professionnel en 2026 et qu’il choisit le championnat de France (Cholet ?), nul doute qu’ils reviendront en force.

De nouveaux visages à surveiller

L’épisode revient également sur plusieurs jeunes à fort potentiel : Jahel Trefle à Strasbourg, ou encore Mohammad Amini, l’Iranien de Nancy, déjà remarqué pour sa performance contre la JL Bourg. En ÉLITE 2, Talis Soulhac, Jonas Boulefaa, Maxence Lemoine ou encore Ilane Fibleuil font partie des nombreux jeunes dont la courbe de progression sera observée.

Quels profils intriguent le plus les scouts NBA ? Quelles salles françaises verront encore débarquer les recruteurs américains cette saison ? Réponse dans Courtside, épisode 20, disponible dès maintenant sur Ausha, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music et Podcast Addict.