Jeunes

Le Young Star Game 2026 se tiendra les 3 et 4 mars à Levallois

La Ligue Nationale de Basket (LNB) a confirmé le retour du Young Star Game 2026 les 3 et 4 mars prochains au Palais des Sports Marcel-Cerdan de Levallois-Perret. L’événement, qui avait attiré plus de 2 300 spectateurs et 27 scouts NBA lors de sa première édition, s’affirme comme un tremplin intéressant pour les jeunes talents du basket français.
00h00
Résumé
Écouter
Le Young Star Game 2026 se tiendra les 3 et 4 mars à Levallois

Les vainqueurs du premier Young Star Game, en janvier 2025

Crédit photo : LNB

Fort du succès de sa première édition en janvier dernier, le Young Star Game sera de retour au Palais des Sports Marcel-Cerdan à Levallois-Perret les 3 et 4 mars 2026. L’événement organisé par la LNB mettra une nouvelle fois en lumière 20 des meilleurs jeunes joueurs français de moins de 22 ans, issus en grande partie des championnats de Betclic ÉLITE et d’Elite 2.

Inspiré des grands camps pré-Draft américains, le Young Star Game ne se limite pas à un simple match. Les joueurs sélectionnés vivront deux journées complètes d’évaluation : tests physiques, analyses techniques, entretiens médias et Combine, avant le grand match du mercredi, qui sera diffusé sur DAZN et NBA App.

Dans le calendrier des scouts NBA

La première édition, en 2025, avait vu passer deux futurs draftés en NBA : Noah Penda (32e) et Mohamed Diawara (51e). Pas étonnant donc que 27 scouts NBA représentant 20 franchises aient fait le déplacement pour observer de près la relève du basket tricolore.

Cette fois encore, les sélections seront dirigées par deux légendes du basket français, Antoine Rigaudeau et Florent Piétrus – qui remplace Moustapha Sonko. La Draft des équipes aura lieu le 26 février 2026, après la réunion du *jury prévue en janvier.

Un programme ambitieux et complet

  • Mardi 3 mars 2026 : Entraînements, Media Day et Combine.

  • Mercredi 4 mars 2026 : Concours de tirs à 3-points puis Young Star Game, sous les yeux des scouts, agents et fans.

*Le jury sera composé par 3 spécialistes de la formation (Fred Sarre, Claude Bergeaud, Philippe Sudre); 2 scouts internationaux (Noam Rudman et Nicolas Mathieu), 2 légendes LNB (Antoine Rigaudeau et Florent Piétrus) et 3 représentants des médias spécialisés (à définir)

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
