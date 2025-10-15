Le Young Star Game 2026 se tiendra les 3 et 4 mars à Levallois

Fort du succès de sa première édition en janvier dernier, le Young Star Game sera de retour au Palais des Sports Marcel-Cerdan à Levallois-Perret les 3 et 4 mars 2026. L’événement organisé par la LNB mettra une nouvelle fois en lumière 20 des meilleurs jeunes joueurs français de moins de 22 ans, issus en grande partie des championnats de Betclic ÉLITE et d’Elite 2.

💎🇫🇷 LE rendez-vous entre les futures stars du basket mondial ! RDV le 4 mars 2026 à Levallois (92) pour le Young Star Game 🔥 Billetterie disponible : https://t.co/OLfiwrKH5d pic.twitter.com/0OZ091b6N3 — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) October 15, 2025

Inspiré des grands camps pré-Draft américains, le Young Star Game ne se limite pas à un simple match. Les joueurs sélectionnés vivront deux journées complètes d’évaluation : tests physiques, analyses techniques, entretiens médias et Combine, avant le grand match du mercredi, qui sera diffusé sur DAZN et NBA App.

Dans le calendrier des scouts NBA

La première édition, en 2025, avait vu passer deux futurs draftés en NBA : Noah Penda (32e) et Mohamed Diawara (51e). Pas étonnant donc que 27 scouts NBA représentant 20 franchises aient fait le déplacement pour observer de près la relève du basket tricolore.

Cette fois encore, les sélections seront dirigées par deux légendes du basket français, Antoine Rigaudeau et Florent Piétrus – qui remplace Moustapha Sonko. La Draft des équipes aura lieu le 26 février 2026, après la réunion du *jury prévue en janvier.

Un programme ambitieux et complet

Mardi 3 mars 2026 : Entraînements, Media Day et Combine.

Mercredi 4 mars 2026 : Concours de tirs à 3-points puis Young Star Game, sous les yeux des scouts, agents et fans.

*Le jury sera composé par 3 spécialistes de la formation (Fred Sarre, Claude Bergeaud, Philippe Sudre); 2 scouts internationaux (Noam Rudman et Nicolas Mathieu), 2 légendes LNB (Antoine Rigaudeau et Florent Piétrus) et 3 représentants des médias spécialisés (à définir)