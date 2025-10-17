Recherche
EuroLeague

Jaylen Hoard brille malgré la défaite du Maccabi contre l’Olympiakos de Ntilikina, Sylvain Francisco et le Zalgiris en difficulté face à Milan

EuroLeague - Trois Français étaient en action ce jeudi soir en EuroLeague : Sylvain Francisco avec le Zalgiris Kaunas, Jaylen Hoard et Franck Ntilikina lors du duel entre le Maccabi Tel-Aviv et l’Olympiakos. Si le meneur de Kaunas a connu un coup d’arrêt, Jaylen Hoard s’est illustré avec un nouveau double-double mais c'est Frank Ntilikina qui repart avec la victoire.
00h00
Résumé
Jaylen Hoard brille malgré la défaite du Maccabi contre l'Olympiakos de Ntilikina, Sylvain Francisco et le Zalgiris en difficulté face à Milan

Franck Ntilikina et l’Olympiakos l’ont emporté face au Maccabi Tel Aviv de Jaylen Hoard

Crédit photo : EuroLeague

Trois joueurs français étaient sur les parquets de l’EuroLeague ce jeudi soir. À Kaunas, Sylvain Francisco (1,85 m, 28 ans) et le Zalgiris ont cédé face à Milan, tandis qu’à Belgrade, Jaylen Hoard (2,04 m, 26 ans) et Frank Ntilikina (1,93 m, 27 ans) s’affrontaient lors du duel entre le Maccabi Tel-Aviv et l’Olympiakos. Si le club grec l’a emporté d’un souffle (94-95), les deux tricolores ont brillé, notamment Hoard, auteur d’un double-double solide. Quant à Youssoupha Fall (2,21 m, 30 ans), il n’était pas sur la feuille de match pour Barcelone à Dubaï (défaite 83-78).

Sylvain Francisco freiné par Milan

Dans une Zalgirio Arena pleine à craquer (14 920 spectateurs), le Zalgiris Kaunas a subi la loi de Milan (78-89). Moins inspiré que d’habitude, Sylvain Francisco a signé son match le plus discret de la saison en EuroLeague : 8 points, 2 rebonds et 6 passes pour 3 d’évaluation en 26 minutes. L’international français reste bien en deçà de ses standards européens habituels (13,4 points, 2,8 rebonds et 6,6 passes pour 15,8 d’évaluation en moyenne). Cette deuxième défaite consécutive fait reculer Kaunas à la 5e place du classement. Le club lituanien se rendra à Barcelone le 23 octobre pour un choc entre deux équipes au même bilan.

– Journée 5

Jaylen Hoard et Franck Ntilikina se répondent à Belgrade

Dans une Aleksandar Nikolic Hall déserte (620 personnes), le Maccabi Tel-Aviv a été battu d’un point (94-95) à domicile par l’Olympiakos Le Pirée, au terme d’un match spectaculaire. Jaylen Hoard a encore été exemplaire, compilant 12 points, 10 rebonds et 2 passes pour 17 d’évaluation en 36 minutes. En face, Frank Ntilikina a livré une prestation plus discrète mais victorieuse : 7 points, 3 passes et 1 interception en 23 minutes (7 d’évaluation), réalisant son meilleur match depuis le début de saison sous le maillot rouge et blanc.

Jaylen HOARD
Jaylen HOARD
12
PTS
10
REB
2
PDE
Logo EuroLeague
MAC
94 95
OLY

Porté par un Sasha Vezenkov impérial (23 points, 10 rebonds, 31 d’évaluation), l’équipe de Georgios Bartzokas remonte à la 7e place. Le Maccabi, lui, reste englué à la 19e place avec un seul succès en cinq rencontres.

Sur ce début de saison, Jaylen Hoard s’impose comme le leader statistique de son équipe avec 12,2 points, 6,2 rebonds et 2 passes pour 15,8 d’évaluation en moyenne sur cinq matchs.

Pour l’Olympiakos, Evan Fournier n’a pas joué en raison de sa blessure à la cheville, mais était très actif sur son compte X durant la rencontre.

Le 22 octobre prochain, le Maccabi recevra le Real Madrid de Théo Maledon, tandis que l’Olympiakos se déplacera en Allemagne pour affronter le Bayern Munich le 24 octobre.

EuroLeague – Journée 5
16/10/2025
DUB Dubai Basketball
83 78
FCB FC Barcelone
ZAL Zalgiris Kaunas
78 89
EA7 EA7 Emporio Armani Milano
FEN Fenerbahce Beko Istanbul
88 73
BAY FC Bayern Munich
MAC Maccabi Tel Aviv
94 95
OLY Olympiacos Piraeus
17/10/2025
CRV Crvena Zvezda Belgrade
REA Real Madrid
EFE Anadolu Efes Istanbul
PAN Panathinaikos Athens
ASM Monaco
VAL Valencia Basket
ASV ASVEL
BOL Virtus Bologna
BAS Baskonia Vitoria-Gasteiz
PAR Partizan Belgrade
PAR Paris Basketball
HAP Hapoel Tel Aviv

 

