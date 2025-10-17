Jaylen Hoard brille malgré la défaite du Maccabi contre l’Olympiakos de Ntilikina, Sylvain Francisco et le Zalgiris en difficulté face à Milan

Trois joueurs français étaient sur les parquets de l’EuroLeague ce jeudi soir. À Kaunas, Sylvain Francisco (1,85 m, 28 ans) et le Zalgiris ont cédé face à Milan, tandis qu’à Belgrade, Jaylen Hoard (2,04 m, 26 ans) et Frank Ntilikina (1,93 m, 27 ans) s’affrontaient lors du duel entre le Maccabi Tel-Aviv et l’Olympiakos. Si le club grec l’a emporté d’un souffle (94-95), les deux tricolores ont brillé, notamment Hoard, auteur d’un double-double solide. Quant à Youssoupha Fall (2,21 m, 30 ans), il n’était pas sur la feuille de match pour Barcelone à Dubaï (défaite 83-78).

Sylvain Francisco freiné par Milan

Dans une Zalgirio Arena pleine à craquer (14 920 spectateurs), le Zalgiris Kaunas a subi la loi de Milan (78-89). Moins inspiré que d’habitude, Sylvain Francisco a signé son match le plus discret de la saison en EuroLeague : 8 points, 2 rebonds et 6 passes pour 3 d’évaluation en 26 minutes. L’international français reste bien en deçà de ses standards européens habituels (13,4 points, 2,8 rebonds et 6,6 passes pour 15,8 d’évaluation en moyenne). Cette deuxième défaite consécutive fait reculer Kaunas à la 5e place du classement. Le club lituanien se rendra à Barcelone le 23 octobre pour un choc entre deux équipes au même bilan.

Jaylen Hoard et Franck Ntilikina se répondent à Belgrade

Dans une Aleksandar Nikolic Hall déserte (620 personnes), le Maccabi Tel-Aviv a été battu d’un point (94-95) à domicile par l’Olympiakos Le Pirée, au terme d’un match spectaculaire. Jaylen Hoard a encore été exemplaire, compilant 12 points, 10 rebonds et 2 passes pour 17 d’évaluation en 36 minutes. En face, Frank Ntilikina a livré une prestation plus discrète mais victorieuse : 7 points, 3 passes et 1 interception en 23 minutes (7 d’évaluation), réalisant son meilleur match depuis le début de saison sous le maillot rouge et blanc.

Porté par un Sasha Vezenkov impérial (23 points, 10 rebonds, 31 d’évaluation), l’équipe de Georgios Bartzokas remonte à la 7e place. Le Maccabi, lui, reste englué à la 19e place avec un seul succès en cinq rencontres.

😤Never NEVER give up 🏀 Together we fight 🔴⚪️ What a comeback tonight. Team is battered with injuries in the backcourt and we showed great character to steal that game tonight 👏 #olympiacos #olympiacosbc #olympiakos pic.twitter.com/v4tKV2eoGe — Thrylos 7 International (@Thrylos7Intl) October 17, 2025

Sur ce début de saison, Jaylen Hoard s’impose comme le leader statistique de son équipe avec 12,2 points, 6,2 rebonds et 2 passes pour 15,8 d’évaluation en moyenne sur cinq matchs.

Pour l’Olympiakos, Evan Fournier n’a pas joué en raison de sa blessure à la cheville, mais était très actif sur son compte X durant la rencontre.

Watching a game is like a 100 times more stressful than playing it😅😅 — Evan Fournier (@EvanFourmizz) October 16, 2025

Le 22 octobre prochain, le Maccabi recevra le Real Madrid de Théo Maledon, tandis que l’Olympiakos se déplacera en Allemagne pour affronter le Bayern Munich le 24 octobre.