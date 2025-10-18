Recherche
EuroLeague

Edwin Jackson blessé au talon, forfait contre Monaco

EuroLeague - Sorti sur blessure au talon face à la Virtus Bologne, Edwin Jackson ne jouera pas le choc de Betclic ELITE contre Monaco ce dimanche, a confirmé Le Progrès.
|
00h00
Edwin Jackson s’est blessé au talon contre la Virtus Bologne

Crédit photo : Infinity Nine Media / Ilan Allouche

Titulaire contre la Virtus Bologne ce vendredi soir en EuroLeague, Edwin Jackson (1,90 m, 36 ans) s’est blessé au talon. Auteur d’une belle prestation (9 points à 3/4 aux tirs, 1 rebond et 2 passes décisives en moins de 14 minutes), l’arrière de l’ASVEL est sorti prématurément et sera forfait pour la réception de Monaco dimanche à la LDLC Arena, pour la quatrième journée de Betclic ELITE.

Edwin JACKSON
Edwin JACKSON
9
PTS
1
REB
2
PDE
Logo EuroLeague
ASV
83 90
BOL

Un nouveau coup dur pour l’ASVEL

Déjà privée de Thomas Heurtel et de Shaquille Harrison, l’équipe de Pierric Poupet va devoir se passer d’un nouvel arrière pour la rencontre face à Monaco. « Il est touché au talon et est déjà forfait pour le match contre Monaco. Cette soirée est frustrante, parce que cette blessure impacte de nouveau le même poste, et il va falloir que nous trouvions des relais… », a expliqué le coach, cité par Le Progrès.

Une soirée frustrante à Bologne

Pourtant bien lancée à Bologne (64-58 à une minute de la fin du troisième quart-temps), l’ASVEL a craqué dans le dernier acte, notamment après une perte de balle importante de Nando De Colo. Les Villeurbannais, qui auraient pu aborder le dernier quart-temps avec 8 ou 9 points d’avance, n’en comptaient plus que 3 (64-61). La Virtus a ensuite renversé la rencontre pour s’imposer 90 à 83, infligeant une nouvelle désillusion au club rhodanien.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
