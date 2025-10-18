Edwin Jackson blessé au talon, forfait contre Monaco

Titulaire contre la Virtus Bologne ce vendredi soir en EuroLeague, Edwin Jackson (1,90 m, 36 ans) s’est blessé au talon. Auteur d’une belle prestation (9 points à 3/4 aux tirs, 1 rebond et 2 passes décisives en moins de 14 minutes), l’arrière de l’ASVEL est sorti prématurément et sera forfait pour la réception de Monaco dimanche à la LDLC Arena, pour la quatrième journée de Betclic ELITE.

Un nouveau coup dur pour l’ASVEL

Déjà privée de Thomas Heurtel et de Shaquille Harrison, l’équipe de Pierric Poupet va devoir se passer d’un nouvel arrière pour la rencontre face à Monaco. « Il est touché au talon et est déjà forfait pour le match contre Monaco. Cette soirée est frustrante, parce que cette blessure impacte de nouveau le même poste, et il va falloir que nous trouvions des relais… », a expliqué le coach, cité par Le Progrès.

Une soirée frustrante à Bologne

Pourtant bien lancée à Bologne (64-58 à une minute de la fin du troisième quart-temps), l’ASVEL a craqué dans le dernier acte, notamment après une perte de balle importante de Nando De Colo. Les Villeurbannais, qui auraient pu aborder le dernier quart-temps avec 8 ou 9 points d’avance, n’en comptaient plus que 3 (64-61). La Virtus a ensuite renversé la rencontre pour s’imposer 90 à 83, infligeant une nouvelle désillusion au club rhodanien.