EuroLeague

L’ASVEL s’est encore bien battue mais craque cette fois contre un Carsen Edwards stratosphérique

Quatrième défaite en cinq matchs européens pour l'ASVEL, et encore sur un score serré. Leurs efforts n'ont pas été récompensés, puisqu'ils s'inclinent de sept points à domicile (83-90), contre la Virtus Bologne d'un Carsen Edwards intenable (36 points).
00h00
L’ASVEL s’est encore bien battue mais craque cette fois contre un Carsen Edwards stratosphérique

Carsen Edwards a fait la pluie et le beau temps sur ce match

Crédit photo : Virtus Bologne

Comme contre le Panathinaïkos, l’ASVEL n’est pas récompensée par une belle bataille livrée. Nouvelle défaite de moins de 10 points, cette fois contre la Virtus Bologne, qui avait déjà fait tomber Monaco cette semaine. Et scénario similaire, puisque les Villeurbannais ont grandement souffert face au meneur adverse. Après les 26 points et 6 passes décisives de Kendrick Nunn en Grèce, ils ont cette fois encaissé… 36 points d’un Carsen Edwards intenable (12/22 aux tirs). L’ancien des Boston Celtics a battu son record de points, et égalé le record de la saison en EuroLeague. Edwin Jackson, Glynn Watson Jr, les prises à deux… Le staff villeurbannais a tout essayé pour le limiter, sans succès.

– Journée 5

Une défaite frustrante, qui s’est en plus terminée avec plusieurs altercations en fin de match. « Ils ont mieux joué que nous, c’est tout » a conclu un Pierric Poupet pas très loquace après la rencontre au micro de l’EuroLeague. C’est leur deuxième défaite en trois matchs européens à domicile, et leur quatrième en cinq matchs en tout. Ce qui place déjà l’ASVEL en 18e position provisoire.

Plus d’informations à suivre…

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
ASVEL
