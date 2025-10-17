L’ASVEL s’est encore bien battue mais craque cette fois contre un Carsen Edwards stratosphérique

Comme contre le Panathinaïkos, l’ASVEL n’est pas récompensée par une belle bataille livrée. Nouvelle défaite de moins de 10 points, cette fois contre la Virtus Bologne, qui avait déjà fait tomber Monaco cette semaine. Et scénario similaire, puisque les Villeurbannais ont grandement souffert face au meneur adverse. Après les 26 points et 6 passes décisives de Kendrick Nunn en Grèce, ils ont cette fois encaissé… 36 points d’un Carsen Edwards intenable (12/22 aux tirs). L’ancien des Boston Celtics a battu son record de points, et égalé le record de la saison en EuroLeague. Edwin Jackson, Glynn Watson Jr, les prises à deux… Le staff villeurbannais a tout essayé pour le limiter, sans succès.

Une défaite frustrante, qui s’est en plus terminée avec plusieurs altercations en fin de match. « Ils ont mieux joué que nous, c’est tout » a conclu un Pierric Poupet pas très loquace après la rencontre au micro de l’EuroLeague. C’est leur deuxième défaite en trois matchs européens à domicile, et leur quatrième en cinq matchs en tout. Ce qui place déjà l’ASVEL en 18e position provisoire.

Plus d’informations à suivre…