Kendrick Nunn et le Panathinaïkos résistent à l’ASVEL, Monaco se fait piéger comme au premier match à Bologne

Panathinaïkos 91-85 ASVEL

Ce mercredi 15 octobre, l’ASVEL a bien résisté avant de craquer en fin de rencontre face au Panathinaïkos (91-85). Le club grec, bien aidé par l’omniprésence de Kendrick Nunn, a fini par avoir le dernier mot. Dans une rencontre maîtrisée, le Panathinaïkos s’est imposé à domicile face à Villeurbanne. Dominés dans l’impact physique et dans le secteur intérieur, les hommes de Pierric Poupet ont pourtant tout tenté pour rester au contact des Grecs. Mais ce mercredi soir, le Panathinaïkos a pu compter sur un homme injouable. Auteur d’un véritable festival offensif, Nunn (26 points, 5 rebonds et 6 passes décisives) a guidé les siens vers la victoire. En tête de 9 points à la mi-temps (48-39, 20′), les locaux sont revenus sur le parquet avec la même intensité et les mêmes intentions de faire plier les Rhodaniens.

Valeureuse, l’équipe rhodanienne n’a jamais rien lâché dans cette partie. Malgré tous les efforts déployés par les hommes de Pierric Poupet, la formation grecque n’a pas tremblé. À l’image de Kendrick Nunn en première mi-temps, Richaun Holmes (24 points et 10 rebonds), en double-double, s’est lui aussi illustré pour permettre à son équipe de conserver l’avantage à dix minutes du terme. Repoussée à 8 longueurs après 30 minutes de jeu (68-60), l’ASVEL n’est jamais parvenue à renverser la situation en sa faveur pour l’emporter. Poussés dans leurs retranchements en fin de match, les Grecs ont vu l’écart se réduire considérablement. Un écart rapidement comblé par une équipe du Panathinaïkos injouable ce mercredi soir. Si un Nando De Colo de retour a tout tenté pour ramener les siens à hauteur (18 points, 2 rebonds et 7 passes décisives), il s’agit là d’une défaite frustrante pour l’ASVEL qui s’incline la tête haute.

VAUTIER throws it down over Jerian Grant! 😤😤@LDLCASVEL big man @bastien_vautier adds his name to the score sheet in style! #MotorolaMagicMoments @Moto pic.twitter.com/1xDeOyk7lq — EuroLeague (@EuroLeague) October 15, 2025

Bologne 77-73 Monaco

Plus d’informations à suivre…