EuroLeague

Kendrick Nunn et le Panathinaïkos résistent à l’ASVEL, Monaco se fait piéger comme au premier match à Bologne

EuroLeague - Porté par l'efficacité redoutable de Kendrick Nunn (26 points), le Panathinaïkos s'est imposé dans son antre face à l'ASVEL ce mercredi soir (91-85). Même résultat pour Monaco, qui était battu dans l'intensité à Bologne avant de se réveiller en toute fin de match, trop tard (77-73).
00h00
Kendrick Nunn et le Panathinaïkos résistent à l’ASVEL, Monaco se fait piéger comme au premier match à Bologne

Les Monégasques trop permissifs en défense

Crédit photo : EuroLeague

Panathinaïkos 91-85 ASVEL

Ce mercredi 15 octobre, l’ASVEL a bien résisté avant de craquer en fin de rencontre face au Panathinaïkos (91-85). Le club grec, bien aidé par l’omniprésence de Kendrick Nunn, a fini par avoir le dernier mot. Dans une rencontre maîtrisée, le Panathinaïkos s’est imposé à domicile face à Villeurbanne. Dominés dans l’impact physique et dans le secteur intérieur,  les hommes de Pierric Poupet ont pourtant tout tenté pour rester au contact des Grecs. Mais ce mercredi soir, le Panathinaïkos a pu compter sur un homme injouable. Auteur d’un véritable festival offensif, Nunn (26 points, 5 rebonds et 6 passes décisives) a guidé les siens vers la victoire. En tête de 9 points à la mi-temps (48-39, 20′), les locaux sont revenus sur le parquet avec la même intensité et les mêmes intentions de faire plier les Rhodaniens.

Valeureuse, l’équipe rhodanienne n’a jamais rien lâché dans cette partie. Malgré tous les efforts déployés par les hommes de Pierric Poupet, la formation grecque n’a pas tremblé. À l’image de Kendrick Nunn en première mi-temps, Richaun Holmes (24 points et 10 rebonds), en double-double, s’est lui aussi illustré pour permettre à son équipe de conserver l’avantage à dix minutes du terme. Repoussée à 8 longueurs après 30 minutes de jeu (68-60), l’ASVEL n’est jamais parvenue à renverser la situation en sa faveur pour l’emporter. Poussés dans leurs retranchements en fin de match, les Grecs ont vu l’écart se réduire considérablement. Un écart rapidement comblé par une équipe du Panathinaïkos injouable ce mercredi soir. Si un Nando De Colo de retour a tout tenté pour ramener les siens à hauteur (18 points, 2 rebonds et 7 passes décisives), il s’agit là d’une défaite frustrante pour l’ASVEL qui s’incline la tête haute.

Bologne 77-73 Monaco

Plus d’informations à suivre…

Dimitri VOITURIN
