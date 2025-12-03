Recherche
Coupe de France Féminine

Aucun club de LF2 ne verra les quarts, l’ASVEL remporte la seule confrontation 100% LBWL

Coupe de France féminine - Angers, Lattes-Montpellier, Villeneuve d'Ascq, Charnay et l'ASVEL, qui a battu un autre pensionnaire de LBWL, rejoignent les quarts de finale après cette nouvelle soirée de Coupe.
00h00
Les joueuses du BLMA ont facilement dominé Voiron

Crédit photo : EuroCup Women

Les huitièmes de finale de la Coupe de France féminine se disputaient aussi ce mercredi 3 décembre. Cinq matchs d’un coup, pour que cinq nouveaux qualifiés rejoignent les trois clubs d’EuroLeague qui débuteront leur compétition en quarts de finale : Bourges, Basket Landes et les Flammes Carolo. Et lors de ce troisième tour, la logique a été respectée.

Des quarts 100% LBWL

Aucune des équipes de LF2 alignées contre des pensionnaires de LBWL n’a réussi à créer un “upset”. Certaines en sont passées proche, comme Mondeville contre Charnay (71-73) après un dernier quart-temps de feu remporté 28-17. Ou comme les leaders de LF2 La Tronche Meylan à domicile contre Angers (77-85).

En revanche, Aulnoy était très loin du compte face à l’équipe en forme de ces dernières semaines, Villeneuve d’Ascq (69-100). Au micro de La Voix du Nord, le coach de l’ASA Guy Prat n’a pas été tendre avec ses joueuses, qui ont commis « des erreurs stupides de U11 » selon lui : « Dès qu’on est dans le rouge, au lieu de se reposer en attaque, on shoote vite et en défense, on ne se fait plus les efforts. »

Nell ANGLOMA
Nell ANGLOMA
23
PTS
6
REB
5
PDE
Logo Coupe de France Féminine
VOI
68 87
MON

Le Pays Voironnais n’a pas non plus existé contre Lattes-Montpellier (68-87). Les dauphins de LBWL ont fait respecter la hiérarchie en ne laissant rien au hasard, dès les premières minutes où elles ont inscrit un… 15-2. On retiendra les 23 points, 6 rebonds, 5 passes décisives et 5 interceptions de la jeune ailière Nell Angloma, candidate à la Draft WNBA 2026.

Enfin, la seule affiche 100% La Boulangère Wonderligue a tourné en faveur de l’ASVEL contre Landerneau (71-68). Ces dernières ont dominé au rebond, avec là aussi un gros match d’une jeune joueuse : 21 points et 10 rebonds pour Jess-Mine Zodia, 20 ans. Les quarts de finale de cette Coupe de France féminine seront donc à 100% composés de clubs de première division.

Jess-mine ZODIA
Jess-mine ZODIA
21
PTS
10
REB
2
PDE
Logo Coupe de France Féminine
LYO
71 68
LAN

 

Coupe de France Féminine – 3e tour
03/12/2025
MON Mondeville
71 73
CHA Charnay
AUL Aulnoye
VIL Villeneuve d’Ascq
LYO Lyon Asvel Féminin
71 68
LAN Landerneau
VOI Voiron
68 87
MON Lattes Montpellier
MEY La Tronche Meylan
77 85
ANG Angers Féminin
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Charnay
Charnay
Suivre

