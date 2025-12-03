Aucun club de LF2 ne verra les quarts, l’ASVEL remporte la seule confrontation 100% LBWL

Les huitièmes de finale de la Coupe de France féminine se disputaient aussi ce mercredi 3 décembre. Cinq matchs d’un coup, pour que cinq nouveaux qualifiés rejoignent les trois clubs d’EuroLeague qui débuteront leur compétition en quarts de finale : Bourges, Basket Landes et les Flammes Carolo. Et lors de ce troisième tour, la logique a été respectée.

Des quarts 100% LBWL

Aucune des équipes de LF2 alignées contre des pensionnaires de LBWL n’a réussi à créer un “upset”. Certaines en sont passées proche, comme Mondeville contre Charnay (71-73) après un dernier quart-temps de feu remporté 28-17. Ou comme les leaders de LF2 La Tronche Meylan à domicile contre Angers (77-85).

En revanche, Aulnoy était très loin du compte face à l’équipe en forme de ces dernières semaines, Villeneuve d’Ascq (69-100). Au micro de La Voix du Nord, le coach de l’ASA Guy Prat n’a pas été tendre avec ses joueuses, qui ont commis « des erreurs stupides de U11 » selon lui : « Dès qu’on est dans le rouge, au lieu de se reposer en attaque, on shoote vite et en défense, on ne se fait plus les efforts. »

Le Pays Voironnais n’a pas non plus existé contre Lattes-Montpellier (68-87). Les dauphins de LBWL ont fait respecter la hiérarchie en ne laissant rien au hasard, dès les premières minutes où elles ont inscrit un… 15-2. On retiendra les 23 points, 6 rebonds, 5 passes décisives et 5 interceptions de la jeune ailière Nell Angloma, candidate à la Draft WNBA 2026.

Enfin, la seule affiche 100% La Boulangère Wonderligue a tourné en faveur de l’ASVEL contre Landerneau (71-68). Ces dernières ont dominé au rebond, avec là aussi un gros match d’une jeune joueuse : 21 points et 10 rebonds pour Jess-Mine Zodia, 20 ans. Les quarts de finale de cette Coupe de France féminine seront donc à 100% composés de clubs de première division.