G-League

Adama Bal score plus du quadruple de sa moyenne de points et bat son record en professionnel

G-League - Alors qu'il tournait à 6,3 points de moyenne cette saison, Adama Bal vient de marquer 28 points avec les Westchester Knicks, qui était décimés par les absences. L'ancien scoreur de Santa Clara a enfin eu des cartouches pour montrer ses talents de scoreur.
00h00
Adama Bal score plus du quadruple de sa moyenne de points et bat son record en professionnel

Bal lors de son court passage avec la SIG avant d’aller en G-League

Crédit photo : Victor Lecomte

Il est l’un des quelques français à jouer exclusivement en G-League cette saison. Adama Bal (2,01 m, 21 ans) est aujourd’hui un joueur à plein temps des Westchester Knicks. Après avoir été un joueur de la SIG Strasbourg pendant la pré-saison, et des New-York Knicks pendant… moins d’une heure, l’arrière français essaye aujourd’hui de se faire sa place en G-League, ce championnat que son compatriote Tidjane Salaün vient de dézinguer.

Sa réputation de scoreur après quatre ans en NCAA le précède, preuve en est de sa sélection en 4e position de la Draft, mais ce type de profil est légion dans l’antichambre de la NBA. Alors sur ses six premiers matchs, Bal n’a marqué que 6,3 points de moyenne à seulement 26,7% aux tirs.

Record en professionnel

Jusqu’à ce septième match. En déplacement du côté des College Park Skyhawks, le champion d’Europe U20 en 2023 a explosé tous ses records. Pour une fois titulaire, il a profité des absences et d’une rotation de sept joueurs. En 41 minutes sur le parquet, il a marqué 28 points à 9/21 aux tirs (dont 7/15 à 3-points !), en plus d’1 rebond, 2 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre.

Il n’est même pas le joueur qui a le plus tiré dans son équipe. En revanche, il s’en sort avec le meilleur plus/minus (+10) alors que son équipe a perdu de cinq longueurs (111-116). Il a enfin pu s’exprimer grâce à un contexte favorable. Ni Pacôme Dadiet ni Mohamed Diawara n’étaient présents sur la feuille de match.

C’est évidemment le record en professionnel de Bal. Sa seule expérience professionnelle avant cela remontait à la période COVID, où il avait tout de même scoré 23 points en NM1 avec le Pôle France. Mais même en NCAA, il n’avait atteint qu’une seule fois les 28 points, avec Santa Clara contre Pepperdine en 2024, et jamais au-dessus. Il était plutôt régulier dans ses performances.

En ce qui concerne ce nouveau record, il va devoir reproduire ce genre de performances s’il veut que ses talents de scoreur se remarquent aux niveaux supérieurs. Celle-ci lui permet en tout cas de remonter ses moyennes sur la saison. Même si elles sont encore insuffisantes, notamment au niveau des pourcentages aux tirs (31,8%, dont 30,4% à trois points après ce match).

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
