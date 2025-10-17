Recherche
NBA

Adama Bal est resté un Knick pendant… 56 minutes : direction Westchester ?

Trois semaines après sa séparation avec la SIG Strasbourg, Adama Bal a refait surface à New York ! Le rookie français est officiellement resté un Knick pendant moins d'une heure, titulaire d'un contrat Exhibit 10. Une petite manœuvre qui devrait le conduire à figurer au sein de l'équipe G-League des Knicks, Westchester.
Coupé par la SIG Strasbourg en présaison, Adama Bal devrait intégrer le giron des Knicks

Crédit photo : Victor Lecomte

Coupé par la SIG Strasbourg à l’issue de la présaison, Adama Bal (2,01 m, 21 ans) ne rebondira pas ailleurs en France pour le moment. Au contraire, le prospect manceau va retraverser l’Atlantique, comme lorsqu’il avait quitté l’INSEP pour Arizona (NCAA) en 2021, et évoluera vraisemblablement en G-League.

Un bonus s’il s’engage à Westchester 

À 2h16 du matin, le compte des New York Knicks a annoncé sa signature à un contrat Exhibit 10. Pour finalement officialiser sa résiliation 56 minutes plus tard, à 3h12 !

Une petite manœuvre administrative qui porte à sourire (Knick pendant moins d’une heure !), mais qui va s’avérer utile pour l’ancien étudiant de Santa Clara. Pour cause, les contrats Exhibit 10 prévoient un bonus (compris entre 5 000 et 85 300 dollars) si le joueur est coupé par la franchise NBA (ce qui est donc déjà le cas de Bal) mais s’engage dans l’équipe G-League affiliée et y reste, au moins, 60 jours. Elle permet également à la franchise NBA de convertir le contrat en « two-way contract » en amont de la saison régulière.

En l’espace de 56 minutes, les Knicks ont signé puis coupé Adama Bal

À la relance après la SIG ? 

Concrètement, cette annonce signifie donc qu’Adama Bal va intégrer le giron des Knicks et rallier Westchester, où il pourrait occasionnellement côtoyer Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara, ses compatriotes de l’échelon supérieur. La saison de G-League démarre le 7 novembre.

LIRE AUSSI

Vu pendant toute la préparation en Alsace, le champion d’Europe U20 avait fait preuve d’un « investissement constant et d’une attitude exemplaire au quotidien » selon la SIG Strasbourg. Mais son adaptation au basket européen avait été douloureuse (3,4 points à 27%, 2,1 rebonds et 1,7 passe décisive de moyenne). « Ce n’est pas qu’il n’est pas bon mais au niveau du timing, cela ne correspondait pas », expliquait le président Jérôme Rosenstiehl aux DNA. « Je suis sûr qu’il va rebondir. » Avec les Knicks ?

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
derniermot
Vu les salaires désormais pratiqués (surtout avec les Exhibit 10), la G-League devient une opportunité intéressante pour les jeunes pour se montrer au plus près des franchises NBA meme si les success stories sont rares (il doit y avoir 200 à 300 joueurs de G League pour 15/20 appelés réguliers max chaque année) Mais bon, entre jouer un championnat ininteressant avec un objectif NBA ou un championnat ininteressant que pour le pognon (Japon, Koweit, Azerbaidjan, etc), cela s'entend pour des jeunes, surtout comme Bal avec le reve US
