Adama Bal est resté un Knick pendant… 56 minutes : direction Westchester ?

Coupé par la SIG Strasbourg à l’issue de la présaison, Adama Bal (2,01 m, 21 ans) ne rebondira pas ailleurs en France pour le moment. Au contraire, le prospect manceau va retraverser l’Atlantique, comme lorsqu’il avait quitté l’INSEP pour Arizona (NCAA) en 2021, et évoluera vraisemblablement en G-League.

Un bonus s’il s’engage à Westchester

À 2h16 du matin, le compte X des New York Knicks a annoncé sa signature à un contrat Exhibit 10. Pour finalement officialiser sa résiliation 56 minutes plus tard, à 3h12 !

Une petite manœuvre administrative qui porte à sourire (Knick pendant moins d’une heure !), mais qui va s’avérer utile pour l’ancien étudiant de Santa Clara. Pour cause, les contrats Exhibit 10 prévoient un bonus (compris entre 5 000 et 85 300 dollars) si le joueur est coupé par la franchise NBA (ce qui est donc déjà le cas de Bal) mais s’engage dans l’équipe G-League affiliée et y reste, au moins, 60 jours. Elle permet également à la franchise NBA de convertir le contrat en « two-way contract » en amont de la saison régulière.

À la relance après la SIG ?

Concrètement, cette annonce signifie donc qu’Adama Bal va intégrer le giron des Knicks et rallier Westchester, où il pourrait occasionnellement côtoyer Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara, ses compatriotes de l’échelon supérieur. La saison de G-League démarre le 7 novembre.

Vu pendant toute la préparation en Alsace, le champion d’Europe U20 avait fait preuve d’un « investissement constant et d’une attitude exemplaire au quotidien » selon la SIG Strasbourg. Mais son adaptation au basket européen avait été douloureuse (3,4 points à 27%, 2,1 rebonds et 1,7 passe décisive de moyenne). « Ce n’est pas qu’il n’est pas bon mais au niveau du timing, cela ne correspondait pas », expliquait le président Jérôme Rosenstiehl aux DNA. « Je suis sûr qu’il va rebondir. » Avec les Knicks ?