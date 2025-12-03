Recherche
Liga Endesa

Seehia Ridard retourne en Espagne

Après un intermède polonais en début de saison, la Française Seehia Ridard a retrouvé la Liga Endesa, où elle a signé un bon premier match avec l'AE Sedis Basquet.
00h00
Seehia Ridard retourne en Espagne

Seehia Ridard, ici en défense, est de retour à La Seu

Crédit photo : AE Sedis Basquet

Alors que ses droits WNBA appartiennent toujours à New York, Seehia Ridard connait une deuxième saison consécutive avec un changement de club. Et comme l’an dernier, la championne de France 2021 (avec Basket Landes) arrive à Cadi La Seu en cours de route.

Vu à Lublin au cours de l’automne, avec qui elle a participé sans succès au tour préliminaire de l’EuroLeague (4,5 points et 2,5 rebonds lors de la série contre DVTK), l’ancienne joueuse de la JL Bourg a quitté la Pologne le 17 octobre. Après plus d’un mois sur la touche, elle est donc retournée en Catalogne.

Performante la saison dernière avec l’AE Sedis Basquet (12,1 points à 49% et 2,6 rebonds en 15 rencontres de Liga Endesa), Seehia Ridard a immédiatement renoué avec ses standards le week-end dernier lors de son premier match avec son « nouveau » club. En 29 minutes (plus gros temps de jeu de son équipe), elle a cumulé 12 points à 5/11, 2 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception lors d’une victoire 75-63 à Guernica.

Seehia RIDARD
Seehia RIDARD
12
PTS
2
REB
2
PDE
Logo Liga Femenina Endesa
LOI
63 75
CAD

« Seehia a déjà démontré la saison dernière son énergie, sa puissance intérieure et sa capacité à influencer le rythme du jeu », se réjouit le club catalan. « Pour ce retour, elle nous apportera encore plus de solidité défensive, une présence physique accrue et une menace constante à longue distance. De quoi constituer un atout majeur pour franchir un cap cette saison ! »

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

