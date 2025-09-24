Recherche
Betclic Élite

Strasbourg et Adama Bal se séparent déjà

Betclic ELITE - Arrivé cet été pour lancer sa carrière professionnelle en Alsace, l’arrière français Adama Bal et la SIG Strasbourg ont annoncé mettre fin à leur collaboration.
00h00
Strasbourg et Adama Bal se séparent déjà

Décevant en préparation, Adama Bal n’est plus un joueur de la SIG Strasbourg.

Crédit photo : Victor Lecomte

Après une présaison discrète qui n’a pas dissipé les doutes de la direction alsacienne, le jeune Adama Bal (2,01 m, 21 ans) et la SIG Strasbourg ont annoncé dans un communiqué du club la fin de leur collaboration, avec effet immédiat.

Malgré “un investissement constant et d’une attitude exemplaire au quotidien” souligné par le club dans son communiqué, Adama Bal n’a pas convaincu la SIG de lui donner l’opportunité de lancer sa carrière professionnelle en Alsace. L’arrière est victime du recrutement important dans son secteur, symbolisée par l’arrivée récente d’Abdoulaye Ndoye, mais aussi de ses propres performances très ternes avant la rentrée. Avec seulement 3,4 points à 23% de réussite à 3-points, 2,1 rebonds et 1,7 passe décisive en 18 minutes de moyenne en présaison, Bal a installé du doute dans l’esprit de la direction, qui a préféré couper court.

Betclic ÉLITE - La SIG Strasbourg a officialisé ce lundi l’arrivée d’Abdoulaye Ndoye. À 27 ans, l’arrière français (1,95 m) passé par Cholet, Monaco, Gravelines et Le Mans, s’engage avec le club alsacien à quelques jours du coup d’envoi de la saison 2025-2026.
Abdoulaye Ndoye, un dernier renfort d’expérience pour la SIG Strasbourg – BeBasket
Rédaction

Présenté comme “un joueur important de notre effectif” par Janis Gailitis au moment de son arrivée le 18 juin dernier Adama Bal était pourtant attendu par le public strasbourgeois. Il faut dire que le jeune joueur athlétique avait fait forte impression lors de son passage remarqué à Santa Clara (NCAA) et son titre européen U20 en 2023, dans un profil de scoreur polyvalent, fiable et dynamique (13,7 points à 37,5% d’adresse derrière l’arc sur ses deux dernières saisons).

Encore présent à l’entraînement avec les Strasbourgeois à la veille de la fin de sa courte aventure, Bal doit maintenant trouver rapidement une porte de sortie afin de donner corps à ses ambitions professionnelles, et au potentiel aperçu dans des équipes de jeunes.

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Adama Bal
Adama Bal
