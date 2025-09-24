Strasbourg et Adama Bal se séparent déjà

Après une présaison discrète qui n’a pas dissipé les doutes de la direction alsacienne, le jeune Adama Bal (2,01 m, 21 ans) et la SIG Strasbourg ont annoncé dans un communiqué du club la fin de leur collaboration, avec effet immédiat.

𝗠𝗲𝗿𝗰𝗶 𝗔𝗱𝗮𝗺𝗮 ❤️🤍 Nous vous informons que Adama Bal et la SIG Strasbourg ont décidé, d’un commun accord, de mettre fin à leur collaboration. Merci Adama et bonne continuation ❤️🤍 🗞️ Communiqué de presse : https://t.co/XbZRk14wOu#gosig #sigstrasbourg pic.twitter.com/QAEa2BRIiW — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) September 24, 2025

Malgré “un investissement constant et d’une attitude exemplaire au quotidien” souligné par le club dans son communiqué, Adama Bal n’a pas convaincu la SIG de lui donner l’opportunité de lancer sa carrière professionnelle en Alsace. L’arrière est victime du recrutement important dans son secteur, symbolisée par l’arrivée récente d’Abdoulaye Ndoye, mais aussi de ses propres performances très ternes avant la rentrée. Avec seulement 3,4 points à 23% de réussite à 3-points, 2,1 rebonds et 1,7 passe décisive en 18 minutes de moyenne en présaison, Bal a installé du doute dans l’esprit de la direction, qui a préféré couper court.

Présenté comme “un joueur important de notre effectif” par Janis Gailitis au moment de son arrivée le 18 juin dernier Adama Bal était pourtant attendu par le public strasbourgeois. Il faut dire que le jeune joueur athlétique avait fait forte impression lors de son passage remarqué à Santa Clara (NCAA) et son titre européen U20 en 2023, dans un profil de scoreur polyvalent, fiable et dynamique (13,7 points à 37,5% d’adresse derrière l’arc sur ses deux dernières saisons).

Encore présent à l’entraînement avec les Strasbourgeois à la veille de la fin de sa courte aventure, Bal doit maintenant trouver rapidement une porte de sortie afin de donner corps à ses ambitions professionnelles, et au potentiel aperçu dans des équipes de jeunes.