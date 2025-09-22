Abdoulaye Ndoye, un dernier renfort d’expérience pour la SIG Strasbourg

L’arrière Abdoulaye Ndoye (1,98 m, 27 ans) débarque à la SIG Strasbourg pour renforcer le secteur extérieur. L’ancien international jeunes, double champion d’Europe U16 (2014) et U18 (2016), retrouve un contrat en Betclic ÉLITE après deux saisons solides avec Le Mans Sarthe Basket.

🚨𝑨𝑳𝑬𝑹𝑻𝑬 𝑹𝑬𝑪𝑹𝑼𝑻𝑬𝑴𝑬𝑵𝑻 🚨 La SIG Strasbourg est fière d’annoncer la signature de l’arrière français Abdoulaye Ndoye (27 ans, 1m95). Un joueur complet et expérimenté qui vient renforcer l’effectif. Welcome Abdoulaye 👋 🗞 Communiqué : https://t.co/fR90i6qhlO pic.twitter.com/74NNerN8v6 — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) September 22, 2025

Un parcours marqué par la régularité

Passé par le centre de formation de Cholet, Ndoye a franchi les étapes une à une avant d’exploser lors de la saison 2019-2020 avec 10,1 points, 4,2 rebonds et 4 passes décisives de moyenne. Après un passage à Monaco ponctué d’un titre en EuroCup, il est revenu chez lui, au BCM Gravelines-Dunkerque puis au MSB. En Sarthe, il s’est imposé comme un joueur fiable, capable d’évoluer en Betclic ÉLITE comme en BCL.

La saison dernière, il affichait encore 6,7 points, 3,5 rebonds et 3,7 passes décisives, confirmant son profil complet et régulier.

PROFIL JOUEUR Abdoulaye NDOYE Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 198 cm Âge: 27 ans (09/03/1998) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 7 #129 REB 3,6 #72 PD 3,7 #22

Un joueur polyvalent et compétitif

Recruté pour sa polyvalence et son intensité, Ndoye va également apporter son expérience au jeune groupe de la SIG Strasbourg, ainsi que sa défense de haut-niveau. « Abdoulaye est très intense, compétitif et avec un bon état d’esprit. Il peut attaquer, défendre, jouer sans ballon… Il nous apportera beaucoup d’énergie et de polyvalence », a expliqué son coach nouveau coach Jānis Gailītis.

Même son de cloche du côté du directeur sportif Nicola Alberani : « L’arrivée d’un joueur du calibre d’Abdoulaye témoigne de la volonté de maintenir une équipe compétitive et déterminée. Son profil nous sera précieux sur plusieurs aspects du jeu ».

Un choix assumé

De son côté, Ndoye se dit séduit par le projet alsacien : « Je suis très heureux d’être ici. La SIG était un club que j’avais en tête si je restais en France. J’ai eu un excellent feeling avec le coach et j’ai hâte de débuter cette nouvelle saison ».

Avec ce renfort d’expérience et d’énergie, la SIG Strasbourg affiche encore davantage ses ambitions avant le lancement de l’exercice 2025-2026. Pour son premier match avec la formation alsacienne, Ndoye reviendra à Cholet, ce samedi 27 septembre.