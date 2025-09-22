Recherche
Betclic Élite

Abdoulaye Ndoye, un dernier renfort d’expérience pour la SIG Strasbourg

Betclic ÉLITE - La SIG Strasbourg a officialisé ce lundi l’arrivée d’Abdoulaye Ndoye. À 27 ans, l’arrière français passé par Cholet, Monaco, Gravelines et Le Mans, s’engage avec le club alsacien à quelques jours du coup d’envoi de la saison 2025-2026.
00h00
Abdoulaye Ndoye rejoint la SIG Strasbourg

Crédit photo : Flavien Portat

L’arrière Abdoulaye Ndoye (1,98 m, 27 ans) débarque à la SIG Strasbourg pour renforcer le secteur extérieur. L’ancien international jeunes, double champion d’Europe U16 (2014) et U18 (2016), retrouve un contrat en Betclic ÉLITE après deux saisons solides avec Le Mans Sarthe Basket.

Un parcours marqué par la régularité

Passé par le centre de formation de Cholet, Ndoye a franchi les étapes une à une avant d’exploser lors de la saison 2019-2020 avec 10,1 points, 4,2 rebonds et 4 passes décisives de moyenne. Après un passage à Monaco ponctué d’un titre en EuroCup, il est revenu chez lui, au BCM Gravelines-Dunkerque puis au MSB. En Sarthe, il s’est imposé comme un joueur fiable, capable d’évoluer en Betclic ÉLITE comme en BCL.

La saison dernière, il affichait encore 6,7 points, 3,5 rebonds et 3,7 passes décisives, confirmant son profil complet et régulier.

Abdoulaye NDOYE
Poste(s): Meneur/Arrière
Taille: 198 cm
Âge: 27 ans (09/03/1998)
Nationalités:

Stats 2024-2025 / Betclic ELITE
PTS
7
#129
REB
3,6
#72
PD
3,7
#22

Un joueur polyvalent et compétitif

Recruté pour sa polyvalence et son intensité, Ndoye va également apporter son expérience au jeune groupe de la SIG Strasbourg, ainsi que sa défense de haut-niveau. « Abdoulaye est très intense, compétitif et avec un bon état d’esprit. Il peut attaquer, défendre, jouer sans ballon… Il nous apportera beaucoup d’énergie et de polyvalence », a expliqué son coach nouveau coach Jānis Gailītis.

Même son de cloche du côté du directeur sportif Nicola Alberani : « L’arrivée d’un joueur du calibre d’Abdoulaye témoigne de la volonté de maintenir une équipe compétitive et déterminée. Son profil nous sera précieux sur plusieurs aspects du jeu ».

Un choix assumé

De son côté, Ndoye se dit séduit par le projet alsacien : « Je suis très heureux d’être ici. La SIG était un club que j’avais en tête si je restais en France. J’ai eu un excellent feeling avec le coach et j’ai hâte de débuter cette nouvelle saison ».

Avec ce renfort d’expérience et d’énergie, la SIG Strasbourg affiche encore davantage ses ambitions avant le lancement de l’exercice 2025-2026. Pour son premier match avec la formation alsacienne, Ndoye reviendra à Cholet, ce samedi 27 septembre.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
